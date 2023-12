Porto di Napoli: allarme bomba su nave in partenza per Cagliari. Tutto rientrato e partenza verso la mezzanotte

Gli inquirenti stanno lavorando per risalire all'autore della chiamata di allarme. Le forze dell'ordine potrebbero procedere per procurato e falso allarme

Una nave della Grimaldi Lines che avrebbe dovuto salpare alle ore 19 per Cagliari dal porto di Napoli è tuttora bloccata a causa di un allarme bomba. L’allarme è scattato dopo una telefonata effettuata da una cabina telefonica giunta ai vigili del fuoco. Dall’altra parte un uomo che avrebbe riferito di aver sentito parlare delle persone che discutevano della presenza di una bomba sulla nave Europa Palace per Cagliari.Grimaldi Lines fa sapere che la situazione al momento è tranquilla, i passeggeri sono stati fatti scendere prontamente dalla nave, così come l’equipaggio, mentre è al lavoro l’unità cinofila della Polizia.

La nave intanto è stata sequestrata dalla Polizia che ha proceduto in collaborazione con la Guardia Costiera a mettere in sicurezza la zona che è stata transennata. E’ stata inoltre effettuata l’evacuazione, 162 passeggeri, 73 persone di equipaggio. Tutti, tranne il comandante e la squadra d’emergenza, sono stati costretti a lasciare lo scafo.

Lunghe le operazioni di bonifica, anche a causa del numero elevato di mezzi pesanti nel parcheggio dell’imbarcazione.

Anche un’altra nave della stessa compagnia, e in procinto di salpare per Palermo, a causa della vicinanza d’attracco è stata bloccata e anche in questo caso, tutti i passeggeri sono stati costretti ad abbandonare abbandonare lo scafo. Tra le persone evacuate c’è chi ha scelto di rimanere al porto, sperando che la situazione potesse sbloccarsi in breve tempo. Altri passeggeri sono stati trasferiti con gli autobus alla Stazione Marittima. In entrambi i casi, la compagnia ha provveduto a fornire pizze e coperte per la notte.

Intanto a bordo della nave, un pacco sospetto è stato effettivamente rinvenuto in un cunicolo del garage della nave, grazie all’intervento di un cane delle unità cinofile.

L’intero equipaggio ha confermato di non avere nulla a che fare con il pacco, quindi è possibile che sia arrivato dall’esterno. Si è proceduto con un intervento d’emergenze con gli artificieri sul posto.

L’allarme è poi rientrato verso la mezzanotte con il ritorno a bordo dei passeggeri e il via libera alla partenza.

Gli inquirenti stanno lavorando per risalire all’autore della chiamata di allarme. Le forze dell’ordine potrebbero procedere per procurato e falso allarme.