Il presidente federale Fita Angelo Cito, al ritorno da Manchester dove si è disputato il Grand Prix Final di Taekwondo, è arrivato a Castellammare di Stabia a far visita la prestigiosa associazione sportiva Stabiae Prana-Ki guidata dal maestro Roberto Longobardi, Cintura Nera IV Dan, coach internazionale Wt.

Castellammare, il presidente federale Fita Angelo Cito in visita all’Acsd Stabiae Prana-Ki

Un evento straordinario che ha visto la partecipazione di circa cento atleti dell’Acsd Stabiae Prana-Ki, tra over 60 e atleti agonisti che si sono esibiti sotto gli sguardi attenti del presidente federale Angelo Cito, il suo staff composto dalla dott.ssa Elisabetta Aversano e Karim Salvatori, il presidente del Comitato Regionale Campano, Domenico Laezza e il dirigente scolastico dell’I.C. 5 K. Wojtyla il prof. Gaetano Gallinari.

Ancora una volta il Maestro Roberto Longobardi unitamente ai suoi collaboratori tecnici Domenico e Angelo Longobardi hanno fatto brillare la Città di Castellammare di Stabia sfoggiando un esibizione di alto livello che ha entusiasmato i vertici della Federazione Italiana Taekwondo e il pubblico presente. Ad aprire la manifestazione è stato il Campione Italiano Angelo Longobardi che si è esibito con acrobatici e potenti calci in volo al colpitore che ha mandato letteralmente, in visibilio i presenti. A seguire hanno concluso la manifestazione tutti gli atleti agonisti e gli over 60.

Tra le prime società in Italia con il più alto numero di iscritti over 60

La presenza del Presidente Federale Fita, Angelo Cito, assume un valore significativo per il Maestro Roberto Longobardi che giorno dopo giorno si sta posizionando tra i più importanti e promettenti maestri a livello nazionale. Non a caso il Maestro Roberto Longobardi in veste di atleta, domenica scorsa, si è laureato Campione d’Italia vincendo la medaglia d’oro nel Torneo Nazionale Thf Talent nella categoria B3 con la rottura di tre tavolette in volo eseguendo un’acrobazia in rotazione di 540°- 720°.

Non a caso, sempre in questo magnifico weekend, gli over 60, al Torneo Nazionale Forme Master Talent sotto la guida del maestro Roberto Longobardi hanno vinto ben 28 medaglie, 6 oro, 12 argento e 10 bronzo che hanno consentito alla società stabiese di diventare Vice Campione d’Italia. Ad aggiungere pregio e lustro alla Città di Castellammare di Stabia è il significativo numero di praticanti di taekwondo dell’Acsd Stabiae Prana-Ki che si è posta tra le prime società in Italia con il più alto numero di iscritti over 60, la società stabiese conta oltre 90 iscritti. Castellammare di Stabia la Città delle Acque, può definirsi metaforicamente anche la Capitale del taekwondo over 60.

La società stabiese tra le prime in Italia

Il progetto Taekwondo Intergenerazionale ”Lo sport di nonni e nipoti” messo in campo dal Presidente Federale della Fita, Angelo Cito, ha regalato agli over 60 italiani la gioia di praticare Taekwondo gratuitamente. Con la sua venuta a Castellammare di Stabia Cito ha voluto testimoniare il grande e meritevole lavoro svolto dal Maestro Roberto Longobardi che è riuscito grazie alla sua grande preparazione tecnica e professionalità a portare la società stabiese tra le prime società in Italia per il più alto numero di iscritti al corso gratuito di Taekwondo per Over 60.

Un successo straordinario che vede Castellammare di Stabia e il comprensorio protagonista in assoluto in campo sportivo/culturale/sociale. Attualmente 90 atleti over 60, per due volte a settimana, con grande entusiasmo praticano gratuitamente, presso la palestra dell’I.C. K. Wojtyla di Castellammare di Stabia questa nobile disciplina di origine coreana. Nel suo intervento il presidente federale ha sottolineato il grande valore sociale che assume questa iniziativa che ha coinvolto e reso protagonisti oltre 1500 over 60 in tutta Italia. Un numero eccezionale di iscritti che tenderà sempre di più ad aumentare considerato che le iscrizioni, al corso gratuito, sono ancora aperte anche per l’anno 2024.

Assicurare uno “sport per tutti” come veicolo di salute e benessere

Un ruolo fondamentale sul territorio, per la grande crescita del progetto, lo ha assunto il Dirigente Scolastico del I.C. K. Wojtyla 5, il Prof. Gaetano Gallinari, che ha aderito al progetto. Da lungo tempo, il preside Gallinari, sostiene politiche sociali di alto livello mirando ad attuare politiche capaci di assicurare uno “sport per tutti” come veicolo di salute e benessere.

Alla fine della manifestazione il presidente dell’Acsd Stabiae Prana-Ki, Raffaele Longobardi, ha voluto dedicare al Dr. Angelo Cito, al M° Domenico Laezza e al preside Gaetano Gallinari una targa ricordo, in pietra lavica ceramizzata, decorata dai bravissimi maestri d’arte dell’Atelier delle Ceramiche. La bellissima immagine della Cassa Armonica di Castellammare di Stabia decorata a mano sulla targa ha suscitato una forte emozione dei premiati ed a consegnare le targhe è stata la Signora Rosaria Di Vizia, Vice Presidente dell’acsd Stabiae Prana-Ki. Una manifestazione bellissima che pone Castellammare di Stabia nel palcoscenico nazionale del Taekwondo e nel mondo del sociale.