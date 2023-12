Fitofarmaci illegali in una farmacia agraria di Pompei, scatta il sequestro: i controlli nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento del fiume Sarno

Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo di Castellammare di Stabia, del Nucleo carabinieri parco di Boscoreale e del Nas di Napoli ha portato al sequestro di fitofarmaci illegali in una farmacia agraria di Pompei. L’intervento si è svolto nell’ambito dei controlli mirati sull’inquinamento del fiume Sarno.

Fitofarmaci illegali in una farmacia agraria di Pompei, scatta il sequestro

Durante l’ispezione, i militari hanno individuato e sequestrato 83 confezioni di fitofarmaci con varie capacità, tra cui diserbanti e pesticidi. Ciò che ha destato maggiore preoccupazione è il fatto che questi fitofarmaci erano commercializzati nonostante avessero subito revoca delle autorizzazioni e superato le date di smaltimento delle scorte, rendendoli illegali e non adatti alla commercializzazione.

I controlli nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento del fiume Sarno

Gli investigatori hanno effettuato approfonditi controlli attraverso la banca dati del Ministero della Salute, rilevando che i prodotti in questione avevano autorizzazioni revocate, il che li rendeva non solo non conformi alle normative vigenti, ma anche pericolosi per la salute pubblica e l’ambiente circostante. Le indagini sono in corso per individuare la catena di distribuzione e i responsabili di questa commercializzazione illegale.