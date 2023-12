Il Pocho, così come viene soprannominato dagli amici Canneva, porterà nella rosa di Mister Ruocco un'altra ventata di velocità ed estro

Il presidente Gennaro De Luise e la società dell’Amalfi Coast Sambuco annunciano di aver trovato l’accordo per portare in bianco blu Gennaro Canneva.

Il talentuoso classe ’95, ex Napoli C5 ed ex Caserta, negli ultimi tre anni in forza al CP Futsal è stato grande protagonista della scalata alla C1 della squadra bacolese.

Il Pocho, così come viene soprannominato dagli amici Canneva, porterà nella rosa di Mister Ruocco un’altra ventata di velocità ed estro.

Futsalmercato, altro innesto di spessore per l’Amalfi Coast Sambuco: arriva il Pocho Gennaro Canneva

“Il nostro Ds Marcello Esposito era sulle tracce di Genny da un po’ di tempo. – commenta il Presidente – la bontà del nostro progetto e la voglia di mettersi alla prova del ragazzo hanno fatto il resto così oggi possiamo dare il benvenuto ad un altro grande calcettista che andrà a rafforzare il nostro roster che credo sia già molto competitivo.”

“Sono molto contento di poter indossare questa maglia e poter rincontrare amici di vecchia data. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo alla squadra e alla società che mi ha voluto fortemente e che ringrazio.” Le prime parole di Canneva.