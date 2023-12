Big match a Cerignola per la Vesuvio Oplonti Volley

La Co Ge Vesuvio Oplonti Volley sarà protagonista della gara di cartello della decima giornata del girone I del campionato di serie B2. Domani pomeriggio, alle diciotto, le atlete allenate da Ciro Alminni saranno al Palazzetto Di Leo di Cerignola per affrontare la Mandwinery Cerignola.

Di fronte ci saranno la seconda e la terza forza del campionato per un match che si annuncia combattuto. La Mandwinery è reduce dal successo in un altro scontro ad alta quota, quello contro San Giorgio del Sannio. Dopo gli scivoloni contro Cutrofiano e Castellaneta, la formazione pugliese si è ritrovata imponendo alle sannite un netto 3 a 0.

Per la Vesuvio Oplonti si tratta della concreta possibilità di fare il vuoto alle proprie spalle e di rituffarsi nella rincorsa a Bisceglie che la scorsa settimana si è portata a tre lunghezze di vantaggio.

Nel corner interviste, la protagonista del pre-gara è stata Giada Biscardi: “Abbiamo studiato le avversarie e siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano. Sono sicura che sarà una bella partita e che sapremo mettere in campo tutte le indicazioni che abbiamo ricevuto dal nostro coach. Credo che le prestazioni che abbiamo messo in campo fino ad ora siano ampiamente in linea con il processo di progressiva crescita che immaginavamo di compiere ad inizio del campionato. Non pensavamo ad un percorso facile e le avversarie confermano che dovremo sudarcela fino alla fine per conquistare l’obiettivo stagionale”.

Il vertice della classifica?: “Il nostro spogliatoio lavora settimana dopo settimana con lo stesso obiettivo, fare bene con qualsiasi avversario ed essere padrone del nostro destino. Se abbiamo perso qualche punto per strada lo dobbiamo più a nostri demeriti che alla supremazia delle avversarie”.