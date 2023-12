Scampia, l’arrivo delle festività e i carabinieri, tre fattori che spesso portano in un’unica direzione: lo spaccio di droga.

I giorni di festa si avvicinano e nel traffico di sostanze stupefacenti questo vuol dire che la “domanda” e la produzione per la vendita al dettaglio aumentano.

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella lo sanno bene ed hanno intensificato i controlli nelle potenziali piazze di spaccio di Scampia.

Durante il blitz, realizzato con il prezioso contributo del nucleo Cinofili di Sarno, i carabinieri del nucleo operativo e della locale stazione hanno arrestato Gennaro De Rosa*, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Napoli: arrestato pusher e denunciano 16enne. Trovate armi e droga

I militari hanno perquisito la sua abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato 1.673 dosi di eroina per un peso complessivo di quasi 1,5 kg di sostanza stupefacente. Trovati anche 929 dosi di cocaina e 250 dosi di crack. Complessivamente il blitz ha portato a 2 chili di droga. Denunciato anche un ragazzo che neanche dieci giorni fa ha compiuto 16 anni. Il minore aiutava De Rosa nella vendita della droga che avveniva all’interno della Vela gialla.

I controlli però non sono terminati con l’arresto del pusher e la denuncia al giovane complice ma si sono estesi in tutto il quartiere. Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire a via Annamaria Ortese un’arma corta da sparo calibro 7,65 a tamburo da sei colpi pronta all’uso, 50 colpi calibro 45 R-P Auto Rim, 9 panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, un bilancino di precisione, una busta con all’interno 13 grammi di marijuana, 51 dosi della stessa sostanza e 19 stecche di hashish per altri 130 grammi di sostanza stupefacente. Armi e droga erano nascosti all’interno delle aree comuni dei lotti SC 2-SC 3. Sulla pistola saranno effettuati gli accertamenti balistici del caso per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.