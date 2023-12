Pozzuoli, violazioni e irregolarità nel locale: chiuso da Asl e Carabinieri ristorante giapponese in via Oberdan

Un’operazione congiunta dei Carabinieri della locale stazione, dell’Ispettorato civile del Lavoro di Napoli e del personale dell’Asl Na 2 ha portato alla chiusura immediata di un ristorante giapponese in via Oberdan, a Pozzuoli.

Pozzuoli, violazioni e irregolarità nel locale

Il servizio, focalizzato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’igiene, ha rivelato una serie di gravi violazioni e irregolarità all’interno del locale. In particolare, sono stati individuati due lavoratori impiegati in nero, una pratica illegale che non solo sfrutta i lavoratori ma contribuisce anche a alimentare l’economia sommersa.

Chiuso da Asl e Carabinieri ristorante giapponese in via Oberdan

Oltre alle problematiche legate al lavoro irregolare, i militari e il personale ispettivo hanno riscontrato significative carenze dal punto di vista igienico-sanitario. Tali irregolarità hanno reso necessaria la decisione di chiudere immediatamente l’attività per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei lavoratori.

(Foto di Genevieve Belcher da Pixabay)