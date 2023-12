La Juve Stabia esce imbattuta dal difficile campo del forte Crotone

All’Ezio Scida il risultato finale è di 1-1 tra il forte Crotone e la capolista Juve Stabia. Una prova di grande maturità per la formazione di mister Pagliuca che legittima il ruolo di capolista, sciorinando una maiuscola prestazione tutta ardore, agonismo e concentrazione sul terreno calabrese. Il Crotone ha fatto di tutto per avere la meglio sugli stabiesi, recuperando anche lo svantaggio dopo il gol iniziale di Candellone su rigore, grazie ad un gol del suo bomber Tumminello.

Dopo una prima frazione terminata in pareggio, la squadra di casa ha prodotto il massimo sforzo nella ripresa; Tumminello ha sprecato una buona occasione in area mettendo alto, mentre nel finale di gara, con la Juve Stabia in inferiorità numerica per l’espulsione di Meli prima del recupero, Thiam ha negato la gioia del gol all’ex Gomez con una gran parata su testa della punta di casa.

In questo match si sono affrontate il secondo miglior attacco del campionato, quello del Crotone, e la migliore difesa d’Europa, quella della Juve Stabia, assieme a quella della francese Nizza (Ligue 1).

La Juve Stabia si conferma prima della classe a due giornate dal termine del girone di andata con 36 punti in classifica. Sabato prossimo le Vespe se la vedranno al Menti contro la Virtus Francavilla.

La gara, le formazioni e il primo tempo finito con un gol per parte

La Juve Stabia opta per il 4-2-3-1: in difesa sulle fasce ci sono Andreoni e Mignanelli, a centrocampo giostrano Romeo e Leone come play, mentre Erradi, Meli e Buglio supportano Candellone in attacco, punta centrale. Assente Piovanello per infortunio e Piscopo per squalifica.

Il Crotone si dispone con il 3-4-1-2, tra i palai c’è D’Alterio, in attacco D’Ursi dietro Tumminello e Gomez.

L’approccio alla gara della Juve Stabia è efficace: i gialloblù prendono il pallino del gioco in mano e al 9’ guadagnano un calcio di rigore in quanto il difensore Loiacono respinge di braccio in area locale un tiro dai venti metri di Mignanelli. Sul dischetto Candellone spiazza D’Alterio al 10’.

Al 17’ cross da sinistra di Erradi in area del Crotone e Buglio incoccia di testa impegnando D’Alterio a terra.

Il pareggio del Crotone arriva al 30′: punizione di Giron in area e Tumminello di testa si erge con perentorio terzo tempo e batte Thiam. La punizione assegnata al Crotone per fallo di Bachini su Gomez è contestata dai gialloblù per un precedente fallo di mano della punta di casa. L’imbattibilità del portiere stabiese Thiam si ferma a 593 minuti.

Il Crotone, sulle ali dell’entusiasmo, spinge e al 36’ Leo in mischia in area colpisce a colpo sicuro e Bellich respinge in spaccata il suo tiro insidioso.

Nel recupero del primo tempo il Crotone segna con Tribuzzi che sorprende la difesa stabiese, ma l’arbitro annulla per offside di Tumminello sull’azione iniziale, tra le proteste dei giocatori di casa e del pubblico di casa. La prima frazione termina sul pareggio per 1-1.

Secondo tempo con i padroni di casa all’arrembaggio, ma le Vespe tengono ed escono indenni dallo Scida

A inizio ripresa al 3’ Thiam respinge un insidioso calcio di punizione da destra di Giron, poi la Juve Stabia sbroglia la mischia creatasi in area. Al 14’ della ripresa mister Pagliuca inserisce il difensore Baldi al posto del centrocampista Leone, passando al 4-4-2, con Erradi e Candellone davanti.

Al 18’ grande azione del Crotone: assist diagonale al bacio di Petriccione dal versante destro per Tumminello che penetra in area stabiese, ma la sua conclusione è alta sulla traversa.

Nel finale di gara il Crotone produce una pressione in forcing costringendo la Juve Stabia sulla difensiva, con Pagliuca che dispone la difesa delle Vespe a tre, cambiando ancora una volta modulo con la Juve Stabia in dieci per l’espulsione di Meli per doppia ammonizione al 42’.

Gran colpo di testa di Gomez in area stabiese, in pieno recupero al 49’, ma Thiam sventa alla grande in angolo. La Juve Stabia resiste al forcing dei calabresi e porta a casa un meritato pareggio.

Tabellino

CROTONE (3-4-1-2): D’Alterio 6; Leo 6.5, Loiacono 5.5, Papini 5.5 (1’ st Bove 5.5, 47’ st Pannitteri sv) ; Tribuzzi 6.5, Vinicius 6, Petriccione 6.5, Giron 6.5 (36’ st Crialese sv); D’Ursi 6.5 (36’ st Bruzzaniti sv); Tumminello 7, Gomez 6.5.

Allenatore: Lamberto Zauli 6.5.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Thiam 7, Andreoni 6.5, Bachini 6.5, Bellich 6.5, Mignanelli 6.5; Leone 6 (14’ st Baldi 6), Romeo 6; Buglio 6.5, Meli 5.5, Erradi 6 (23’ st Bentivegna 5, 47’ st Folino sv); Candellone 6.5.

Allenatore: Guido Pagliuca 6.5.

Arbitro: Lovison di Padova 6.

Guardalinee: Spina-Palla

Marcatori: 10’ pt Candellone (rig., JS), 30’ pt Tumminello (C)

Espulso : 42’ st Meli ( JS ) per doppia ammonizione

Ammoniti: Tumminello (C), Papini (C), Leone (JS), Tribuzzi (C), Baldi (JS)

Note: spettatori circa 5.000.

Angoli 5-1.

Recupero: 3’ pt, 4’ st.

Ammoniti Pagliuca (JS)

Domenico Ferraro