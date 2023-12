Pompei, “Il culto della Madre”, tra solidarietà e rispetto di genere

La pro loco Pompei Today, divenuta impresa sociale del terzo settore, organizza inoltre attività di solidarietà: il 16 e il17 dicembre, presso l'infopoint in via Lepanto, sostiene Telethon

La neo Pro Loco Pompei Today, mercoledì 13 dicembre, alle 18.30, presso l’Hotel Habita79, presenta “Il Culto della Madre: dalle antiche origini pagane a quelle cristiane“. Un tema estremamente importante, un argomento su cui si è poco discusso fino ad alcuni anni fa, mentre invece adesso si è scoperta l’attualità, l’enorme peso nella cultura della civiltà umana e in particolare nell’ ambito del mediterraneo.

Il programma della serata è così articolato: ai saluti istituzionali del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, seguirà l’introduzione del presidente della pro loco Giuseppe Scagliarini. Tra le relatrici saranno presenti Elena Sposato, Ilenia Tamburro, Stefania Sabatino, Anna Malinconico, Paola Marzullo e Patrizia Pelosi. La voce narrante di Mario Grazio Balzano e la corale salernitana Daltrocanto, diretta da Patrizia Bruno, faranno da contrappunto alla interessantissima serata.

Pompei Today, associazione di promozione sociale in ambito turistico-culturale, muove i primi passi stringendo accordi e protocolli d’intesa con le associazioni del territorio tra cui la Cooperativa Sociale Il Tulipano, la Coopculture, le scuole con il Liceo Scientifico Ernesto Pascal e con numerose imprese amiche, nell’ottica di aprire con il Parco Archeologico di Pompei, divenuto grazie all’Unesco e al Direttore Gabriel Zuchtriegel un museo diffuso dell’intero territorio vesuviano, con l’ Amministrazione Comunale ed Santuario della Beata Vergine del Rosario. Una sinergia, una cabina di regia, per la ripresa e lo sviluppo socio-economico dell’area.

La pro loco Pompei Today, associazione di volontariato senza scopo di lucro, divenuta impresa sociale del terzo settore, organizza inoltre attività di solidarietà: sabato 16 e domenica 17 dicembre, presso l’infopoint in Via Lepanto, sostiene Telethon per la ricerca delle malattie genetiche rare. Inoltre, a breve partirà il tesseramento alla pro loco, nell’auspicio che il 2024 possa essere per la comunità, l’anno della solidarietà, dell’inclusione e della pace.