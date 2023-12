Sabato 16 dicembre alle ore 18.00, Mons. Alfonso Punzo presiederà la Santa Messa solenne in occasione del 392° anniversario del prodigioso arrivo dal mare del SS. Crocifisso di Pozzano

Con grande gioia i Frati Minimi di San Francesco di Paola, annunciano che “Le Pacchianelle” di Vico Equense, saranno ospiti a Pozzano in occasione della inaugurazione dell’artistico presepe in Basilica.

Al termine della celebrazione sarà benedetto l’allestimento presepiale in stile ‘700 curato dall’artista stabiese Massimo Vanacore in una Cappella della Basilica e contemporaneamente avrà il via l’evento “Le PACCHIANELLE di Vico Equense a Pozzano… La storia dei personaggi del presepe del ‘700 napoletano fra il suono delle zampogne e i costumi tradizionali”.

Castellammare: le Pacchianelle di Vico Equense al Santuario Basilica di Santa Maria di Pozzano

L’associazione “Amici de le Pacchianelle” dal Convento di San Vito in Vico Equense presenterà figuranti in abiti ispirati al settecentesco presepe napoletano, anticipando quella che sarà la grande manifestazione che si vivrà il prossimo 6 gennaio per le strade di Vico Equense.

Questa bella tradizione, che vide la luce nel 1909 su idea di Fra’ Pasquale Somma, nel 2020 è entrata a far parte del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania.

