Successi del Team napoletano No Limits A.S.D. all’edizione invernale di Ginnastica in Festa 2023

Straordinari risultati sportivi per il Team napoletano No Limits A.S.D. all’edizione invernale di Ginnastica in Festa 2023, manifestazione organizzata da Esatourgroup e SSD Pesaro Gym 2019 a r.l. in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, presso il quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition Group (IEG).

Nel corso della Finale Nazionale Silver, Edizione Invernale 2023, il 7 dicembre,

Antonella Perullo, già Campionessa Regionale LC J2 è stata proclamata Vicecampionessa Italiana LC J2, con il secondo miglior punteggio della gara, terza sul podio per due ginnaste prime a pari merito con lo stesso punteggio.

Il giorno successivo, l’8 dicembre, la squadra LC Duo Junior 2, composta da Antonella Perullo e Sabrina Stanzione (già Vicecampionessa Regionale LC J2), ha riportando a Napoli un meritato trofeo di squadra Nazionale dopo esser state proclamate Vicecampionesse Italiane.

Sara Bianco, dopo i titoli italiani conquistati nel Campionato Italiano LD 2022 nella specialità delle Parallele e del Volteggio si classifica nel Campionato LE3 Senior 1 2023 al nono posto in Italia su 45 ginnaste, nonostante sia reduce da un lungo infortunio che l’ha vista tornare a gareggiare per la prima volta in questo Campionato Nazionale di Eccellenza dopo l’ultima competizione di gennaio 2023: quando si laureò Campionessa Regionale nel Campionato di Eccellenza LE3. Non vediamo l’ora di poter ammirare questa ginnasta, una vera forza della natura, esprimersi al 100%.

A Sara riserviamo un abbraccio speciale per l’esempio e la dedizione che la rendono un esempio per tutta la No Limits e che sosterremo alla conquista di tutti i suoi sogni agonistici.

La cosa straordinaria di questi risultati, afferma il Tecnico Fabrizio Galderisi, sta nel fatto che siano stati ottenuti con meno di un mese di allenamenti sugli attrezzi, poichè siamo rientrati nella nostra palestra sita presso l’impianto comunale al Corso Secondigliano, del quale siamo stati privati da settembre, solo il 10 novembre. Oltre due mesi di allenamenti svolti in altre strutture e con enormi sacrifici dovuti alle trasferte da parte dei loro genitori, dei tecnici e di queste ragazze straordinarie che hanno dimostrato in gara la bontà del nostro lavoro.

“Un grazie a tutto il Team della No Limits A.S.D., in particolare alla presidente Mariateresa Amato per essersi battuta con determinazione assieme alla Federazione di Ginnastica, grazie all’interessamento del presidente Gherardo Tecchi e del presidente Aldo Castaldo col suo consiglio, senza dimenticare le istituzioni territoriali che hanno fatto sì che una realtà come la nostra No Limits A. S. D. potesse tornare ad operare nella sua sede storica. Quest’ultima è da oltre 30 anni luogo di creazione e realizzazione di numerose soddisfazioni agonistiche, come lo storico traguardo della Serie A raggiunta dalla nostra squadra maschile nel 2002 grazie al lavoro del professor Alfredo Galderisi, risultato mai raggiunto prima di allora per la ginnastica artistica nella città di Napoli, ma anche di numerosissimi progetti sociali che vengono promossi dalla nostra Presidente Amato per il quartiere di Secondigliano e la città di Napoli tutta”.

Enorme la soddisfazione del Tecnico Fabrizio Galderisi, per i risultati raggiunti, “soprattutto poichè arrivati nel momento più complesso della storia recente della nostra associazione sportiva”. Il lavoro tecnico di Fabrizio sul gruppo agonistico è coadiuvato per la parte artistica da un’appassionata Maky Palermo, capace di rendere emozionanti e sempre innovative le coreografie portate in gara dalle ragazze della No Limits, che riescono così sempre a distinguersi per stile ed eleganza.

Si conclude con questa esperienza il nostro anno sportivo agonistico 2023 che ha visto il Team No Limits A.S.D. trionfare nuovamente in Regione ed in Italia in nuovi livelli tecnici e categorie, nonostante le svariate complessità burocratiche e non che abbiamo affrontato e attraversato, uscendone fuori a testa alta come dimostrano i risultati di questo Campionato Italiano Silver e dei precedenti Campionati Regionali da settembre in poi.