Tragedia a Maiori: anziano muore carbonizzato. Incendio in abitazione sul lungomare

Una tragedia ha colpito la popolosa cittadina della Costiera, dove un anziano residente ha perso la vita in un devastante incendio. Il rogo ha avuto luogo poco dopo le 22, quando le fiamme hanno divorato alcuni locali al piano terra alle spalle del lungomare in una traversa del Lungomare, alle spalle dell’ex Bar Santa Rita. La casa era la residenza della vittima, identificata come il ragionier Antonio Civale, 78 anni, che viveva da solo in quella piccola soluzione abitativa necessaria per la sua disabilità motoria.

L’allarme lanciato da quanti hanno notato le fiamme e il fumo uscire dalla casa

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti e dai titolari di un’attività commerciale nelle vicinanze, che hanno notato le fiamme che fuoriuscivano copiose da una finestra laterale, accompagnate da una densa colonna di fumo.

Sul luogo si sono prontamente recati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, che hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme, e i carabinieri della locale stazione, guidati dal capitano Alessandro Bonsignore.

Nulla da fare per l’anziano, avvolto dalle fiamme e morto carbonizzato. Forse un corto circuito

Nonostante gli sforzi dei soccorritori non è stato possibile evitare la morte dell’anziano residente. Il corpo dell’uomo, avvolto dalle fiamme e carbonizzato, è stato ritrovato riverso nel suo letto. Potrebbe essere morto nel sonno senza accorgersi di quanto stava avvenendo.

Attualmente sono in corso approfonditi accertamenti per determinare le cause dell’incendio, l’ipotesi di un corto circuito va avvalorandosi sempre più nelle ultime ore. Pare che l’incendio si sia sviluppato da un asciugacapelli collegato a una ciabatta in camera da letto, dove la vittima abitualmente utilizzava l’elettrodomestico rimato collegato alla multipresa.

Antonio Civale era uno stimato professionista della città, e la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità. Messaggi di cordoglio si susseguono anche sul web, il ragioniere era conosciuto e stimato in tutta la Costiera.