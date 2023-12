Militari del gruppo Napoli, nucleo cc Cites unitamente a quelli del nucleo cc parco di Boscoreale, in seguito a segnalazione inerente l’ illecita detenzione di uccelli selvatici ed esotici, si recavano in Boscoreale, presso un esercizio commerciale per un servizio di controllo ai fini dell’applicazione della normativa di attuazione della convenzione di Washington, nonché in materia di attività venatoria.

I militari riscontravano la presenza di nr. 5 esemplari vivi di Carduelis Carduelis (cardellino), nr. 1 esemplare vivo di Coccothraustes Coccothraustes (frosone comune) e nr. 3 esemplari vivi di Carduelis Spinus (lucherino comune) tutti privi di anello identificativo inamovibile alla zampa e quindi non tracciabili, detenuti in tre gabbie.

Boscoreale: detenzione di fauna protetta, un denunciato

I militari, dopo aver accertato che i nove volatili fossero sprovvisti di anello inamovibile alla zampa e di documentazione utile che ne giustificasse la legittima provenienza e/o detenzione, deferivano in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria il titolare dell’attività, un 35 enne del posto per il reato di illecita detenzione di fauna protetta.

Gli operanti procedevano, inoltre, al sequestro dell’avifauna e delle relative gabbie in cui erano detenuti gli esemplari. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della fauna protetta.