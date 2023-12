Dona un gioco o un libro ad ABIO Napoli per portare la magia del Natale ai bambini ricoverati in ospedale

Se vuoi rendere felice un bambino ricoverato in ospedale nel periodo natalizio Dona un gioco o un libro ad ABIO Napoli

ABIO Napoli, Associazione per il Bambino In Ospedale, è un’organizzazione di volontariato che da quasi 24 anni si occupa di sostenere e accogliere i bambini, gli adolescenti ricoverati e le loro famiglie. L’obiettivo dell’associazione è rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione, attraverso il gioco, l’ascolto e l’allestimento di reparti accoglienti e colorati.

In occasione del Natale, ABIO Napoli lancia una campagna per donare giochi e libri ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di 10 ospedali di Napoli e provincia in cui è attivo il servizio di volontariato ABIO.

I giochi e i libri donati saranno consegnati ai bambini dai volontari di ABIO Napoli nel periodo natalizio. Il gioco e la lettura sono attività fondamentali per la serenità dei bambini, ancora di più durante il ricovero ospedaliero.

Per sostenere la campagna e contribuire a portare la magia del Natale nei reparti pediatrici è possibile donare un gioco o un libro in una delle seguenti modalità:

Acquista un giocattolo o un libro e consegnalo o spediscilo presso la sede ABIO in via Francesco Cilea, 165 – 80127 Napoli (Na);

Scegli il giocattolo da donare dalla nostra Lista dei desideri di Amazon, cliccando qui Dona un Gioco ad ABIO Napoli e spediscilo alla sede ABIO Napoli.

Questa iniziativa consentirà ad ABIO Napoli di portare sempre più sorrisi ai bambini ricoverati e di continuare la sua mission che è “Giocare aiuta a guarire!”.

Le prossime consegne di giochi e libri alle strutture ospedaliere sono previste nel periodo di Natale e dell’Epifania, per informazioni e per fissare un appuntamento per la consegna dei giochi è possibile contattare il settore ludico a ludico@abionapoli.org o la segreteria a 3492177673.

Inoltre, durante il periodo natalizio è possibile sostenere l’associazione anche con l’acquisto della pallina solidale ABIO, con una donazione di almeno 5 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il settore comunicazione al numero 3478254436.

Per conoscere tutte le modalità per sostenere ABIO Napoli nel periodo di Natale basta visitare il sito dell’Associazione Aiutaci a portare la magia del Natale ai bambini ricoverati in ospedale