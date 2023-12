In tutti i plessi scolastici afferenti al Secondo Circolo Didattico di Pompei “Enrico Celentano”, diretto dalla Dirigente Scolastica, Professoressa Anna Maria Cioffi, fervono i preparativi per le varie iniziative per celebrare assieme il Natale, la festa più amata dai bambini, che si intrecciano con gli Open Day, per illustrare l’offerta formativa della scuola, anche attraverso laboratori e momenti ludici e condurre i bambini e i ragazzi “verso nuove mete tutte da scoprire”.

Lunedì 11 dicembre, dalle 13 alle 15, sarà il Plesso Mariconda Primaria, nell’omonimo quartiere, ad aprire le porte della scuola alle famiglie.

Martedì 12 dicembre, anche i Plessi Messigno Primaria, Mariconda Infanzia e Tre Ponti Primaria e Infanzia, in diversi orari, accoglieranno le famiglie dei nuovi alunni.

Il Plesso Fontanelle Primaria e Infanzia ha organizzato il proprio Open Day per lunedì 18 dicembre, dalle 14 alle 16. Mentre il 20 dicembre (dalle 12 alle 13.30 per la Primaria e alle 14 per l’Infanzia) è in programma, presso la scuola, una speciale “Visita alla Casa degli Elfi”.

Manifestazioni natalizie e Open Day al Secondo Circolo Didattico “Enrico Celentano” di Pompei

Martedì 19 dicembre e lunedì 15 gennaio sono le date scelte dal Plesso Via Nolana per illustrare alle famiglie il proprio progetto didattico. Per venerdì 15 dicembre, alle 16, tutti i genitori degli alunni già frequentanti sono invitati allo spettacolo natalizio in programma presso il Teatro “San Francesco” di Scafati.

Lunedì 18 dicembre, invece, saranno gli alunni della classe V Primaria del Plesso Tre Ponti si recheranno (con un autobus messo a disposizione dal Comune) al Plesso di Via Nolana Infanzia per illustrare ai bambini di 5 anni le caratteristiche della propria scuola.

Il Plesso Messigno Infanzia attende le famiglie il 20 e il 21 dicembre, dalle 16.30 alle 18, per mostrare il “Villaggio di Babbo Natale”, realizzato nello stesso plesso, assieme ai propri alunni.

Il Plesso Tre Ponti organizza un mercatino solidale, nei giorni 19, 20 e 21 dicembre, nei quali ci saranno anche momenti di festa con le famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia, mentre quelli della Primaria svolgeranno il proprio spettacolo il giorno 22 dicembre alle 10.30.

“Il laboratorio di Babbo Natale” è il titolo dello spettacolo che i piccoli alunni del Plesso Mariconda Infanzia presenteranno alle famiglie, venerdì 22 dicembre, alle 9.30, nell’atrio della scuola. Il giorno precedente, 21 dicembre, saranno gli alunni della Primaria a esibirsi in una manifestazione natalizia, alle 10, sempre nella scuola.