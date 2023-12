Pomigliano d'Arco, ecco le luminarie natalizie a tema fiabesco: spettacoli, danze e cultura per lo show di luci

In collaborazione con la Confcommercio, Russo ha puntato all’attrattività per sollecitare i cittadini, compresi quelli dei Comuni limitrofi, a sostenere il commercio delle medie e piccole imprese locali

In piazza Giovanni Leone c’è stato il taglio del nastro per l’accensione delle luminarie a Pomigliano d’Arco. L’amministrazione del sindaco Lello Russo ha voluto inaugurare il suo primo anno amministrativo con un Natale all’insegna della prosperità, dell’abbondanza e della gioia. Luci d’artista con tema fiabesco hanno illuminato i parchi e le vie pomiglianesi.

Pomigliano d’Arco, ecco le luminarie natalizie a tema fiabesco

In collaborazione con la Confcommercio, Russo ha puntato all’attrattività per sollecitare i cittadini, compresi quelli dei Comuni limitrofi, a sostenere il commercio delle medie e piccole imprese locali. Inoltre il cartellone Natale Insieme, ricco d’eventi artistici e culturali, ha ulteriormente arricchito le sere dei pomiglianesi, unendo spettacolo cultura ed arte accontentando le esigenze e i gusti di tutti.

Alle ore 18 di venerdì 9 dicembre dal palco montato al centro della piazza Giovanni Leone, il sindaco Russo ha pigiato il pulsante per l’accensione ufficiale delle luminarie. Accanto a lui l’assessore al Commercio Marianna Manna, il vicesindaco Domenico Leone, l’assessore alla Cultura Giovanni Russo e l’assessore alle Fondazioni e Patrimoni Elvira Romano. In centinaia si sono riversati in strada per assistere allo spettacolo.

Spettacoli, danze e cultura per lo show di luci

Dopo la partenza ufficiale, preceduta da un’esibizione di danza degli allievi della “Pomigliano danza”, è partito uno spettacolare fascio di luci che a ritmo di musica ha illuminato la città creando un’atmosfera suggestiva e incantevole. Il sindaco Russo dal palco dichiara “Abbiamo voluto dare a Pomigliano il Natale che merita unendo cultura ed economia per supportare le imprese cittadine ma senza dimenticare l’arte e la cultura in tutte le sue forme per soddisfare le esigenze di tutti”.

Un trenino natalizio gratis per tutti i bambini: un’idea di Confcommercio

Oltre alle luminarie è stato inaugurato un trenino elettrico che percorrerà le vie cittadine accompagnando in maniera del tutto gratuita famiglie con bambini che potranno attraversare le vie natalizie in un giro turistico che dalla piazza centrale arriverà fino al parco pubblico adibito in tema fiabesco.

L’idea del trenino viene dalla Confommercio Pomigliano, come dichiara il suo presidente Ciro Esposito, che fa da portavoce per tutti i commercianti, in un post social: “Grazie al sostegno dell’amministrazione i commercianti locali hanno dato vita a questa idea in maniera del tutto gratuita. Ringraziamo i nostri clienti e tutta la città pomiglianese, abbiamo scelto il trenino per tutti i bambini e le famiglie per creare un’atmosfera natalizia più festosa che sicuramente ricorderemo nel tempo e non abbiamo dimenticato i diversamente abili il trenino è strutturalmente predisposto al loro trasporto”.

Il Parco Pubblico a tema fiabesco e la pista di pattinaggio

Le enormi strutture di luci raffigurano i personaggi delle favole, dal cervo ai fenicotteri, fino alla rappresentazione del “villaggio di Babbo Natale”. Spettacoli di danza e musica hanno anticipato il taglio del nastro. Contemporaneamente sempre all’ interno del parco è stata attivata la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Presente al taglio del nastro il vicesindaco Domenico Leone che ha dichiarato “abbiamo riportato la luce a Pomigliano e i cittadini ci restituiranno calore, c’è un dialogo forte tra l’amministrazione e i cittadini. Auguriamo a tutti un sereno Natale e che possa essere anche un Natale d’inclusione, da assessore alle politiche sociali, sto chiedendo con tutte le forze il rilancio della solidarietà della vicinanza, per poter riconquistare la dignità che è sempre appartenuta alla nostra comunità.

Accanto al vicesindaco l’assessore al Commercio Marianna Manna che tanto ha voluto l’implementazione delle luminarie in città, dichiara: “Questa è una grande sfida, ridare luce e restituire un’immagine di decoro e sicurezza che era andata un po’ perduta a Pomigliano, il parco è uno dei più grandi patrimoni del comune lasciato un po’ al degrado negli ultimi due anni che adesso sta recuperando il suo decoro pubblico grazie anche al’ impegno e lavoro miei colleghi assessori e adesso anche luminosità”.

Cinzia Porcaro