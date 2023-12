Pomigliano d’Arco, vince la solidarietà nella Maratona per Telethon: amatori e professionisti insieme per il sociale

Nella mattinata del 10 dicembre a Pomigliano d’Arco si è svolta la maratona per la solidarietà organizzata in collaborazione con Teleuto, l’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali affidato a Domenico Leone con la collaborazione della Polisportiva Comunale del Presidente Domenico Cavaliere e il supporto organizzativo di due associazioni la “Maraton club” e la “Podistica Pomigliano”.

Pomigliano d’Arco, vince la solidarietà nella Maratona per Telethon

Presenti diverse associazioni sportive regionali con atleti professionisti e dilettanti. La gara che si è svolta su un percorso di 10 km è partita da piazza Giovanni Leone, gli atleti hanno attraversato i punti strategici della città fino ad arrivare al capolinea presso il Parco Pubblico Giovanni Paolo II dove si è svolta la cerimonia di premiazione finale per i vincitori del podio.

La Maratona di Pomigliano è la prima edizione di quella che secondo la progettualità dell’assessorato alle politiche sociali, sia in futuro una competizione annuale a sostegno della ricerca scientifica e che si possa presentare non solo come una sfida atletica ma anche come un momento di sensibilizzazione verso importanti cause sociali. Lo start è stato fischiato alle ore 9,00 da piazza Giovanni Leone per il gruppo degli podisti professionisti. Successivamente è partita la seconda trance formata dai dilettanti che hanno partecipato alla gara ma anche alla raccolta fondi a favore della ricerca. Questo grande atto di partecipazione testimonia l’impegno verso gesti di solidarietà a sostegno delle cause sociali da parte delle comunità pomiglianese.

Vince la solidarietà e la partecipazione

La gara podistica si è svolta su un percorso di dieci km dove hanno aderito ca’ 600 professionisti. Ma c’è stata anche una notevole partecipazione di dilettanti, che però ne hanno percorso solo due di chilometri. impeccabile l’organizzazione, che ha previsto si formassero ben due percorsi prestabiliti per entrambi i gruppi evitando ogni sorta d’imprevisto o d’ incidente. La gara-evento si è svolta nella massima sicurezza molti i partecipanti nonostante la pioggia.

Dopo il percorso gli atleti si sono ritrovati al “finish” nel Parco Pubblico dove il campione paraolimpico Claudio De Vivo ha premiato i primi tre vincitori. La prima edizione della maratona della solidarietà ha richiamato l’attenzione di tutti non solo dei podisti presenti ma anche della cittadina che ha mostrato grande sensibilizzazione per un evento che ha voluto essere veicolo di solidarietà e impegno sociale. La maratona di Pomigliano ha richiamato una gran folla nonostante la pioggia e ha dimostrato ampiamente come i diversi attori della comunità dalle istituzioni alle associazioni con gli atleti professionisti e dilettanti possano unirsi per una causa nobile.

Cinzia Porcaro