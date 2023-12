Questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo “Anardi” nella sede di via della Resistenza a Scafati, è stata ospite l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini. Accolta calorosamente dal dirigente scolastico Guglielmo Formisano e da una delegazione di docenti, l’assessora ha preso parte a un significativo momento di condivisione.

Scafati, l’assessore alla Scuola Lucia Fortini in visita all’Istituto “Anardi”

Per l’occasione, l’orchestra della scuola secondaria di primo grado e il coro degli alunni della scuola primaria si sono esibiti con canti e musiche natalizie, regalando un’atmosfera di festa che ha coinvolto l’intera comunità scolastica. L’emozione si è fatta sentire in modo tangibile, creando un clima di gioia e condivisione.

Durante il suo intervento, l’assessore Fortini, nota appassionata tifosa del Napoli, ha utilizzato la metafora del calcio per comunicare ai piccoli alunni l’importanza del gioco di squadra, non solo sul campo ma anche nella vita di tutti i giorni e, soprattutto, a scuola. Ha sottolineato il valore della solidarietà, esortando gli studenti a essere uniti e a sosteneresi reciprocamente, specialmente in situazioni di difficoltà.

“L’importanza del gioco di squadra nella vita quotidiana”

Rivolgendosi ai docenti presenti, l’assessora ha espresso il suo sincero ringraziamento per l’importante lavoro svolto con grande professionalità, nonostante le molteplici sfide affrontate. Ha riconosciuto il ruolo cruciale degli insegnanti nel plasmare il futuro delle nuove generazioni e ha sottolineato l’importanza di investire nell’istruzione come fondamentale per lo sviluppo della società.

In conclusione, la visita dell’assessore è stata un’occasione speciale per rafforzare il legame tra istituzioni e comunità scolastica, promuovendo valori di solidarietà e collaborazione. L’evento ha lasciato un segno positivo e ispiratore, evidenziando l’importanza di celebrare i successi dell’istruzione e di continuare a lavorare insieme per un futuro educativo luminoso.