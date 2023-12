Vesuvio Oplonti Volley arriva la terza sconfitta, battuta dalla Mandwinery Cerignola

E’ andato alla Mandwinery Cerignola il big match della decima giornata del girone I del campionato di serie B2 di pallavolo. La Vesuvio Oplonti Volley è uscita battuta dal Pala Di Leo con il risultato di tre set a uno. Un avvio da incubo ha costretto la formazione oplontina alla continua ricorsa alle avversarie con il pubblico pugliese che ha saputo supportare le proprie beniamine in ogni momento della gara.

L’avvio è segnato da un parziale di 8 a 2 a cui la formazione di coach Alminni ha saputo rispondere con un contro break fino al 14-16. Poi gara punto a punto con le padrone di casa più lucide nel chiudere 26 a 24. Il secondo set viene giocato sulla falsariga del finale del primo. Gara punto a punto e padrone di casa più brave a spingere sull’acceleratore quando i punti diventano più pensanti. Dal 16-14 si passa al 21-15 e alla chiusura del set sul 25-19.

Nel terzo set in campo di va un’altra Vesuvio Oplonti: mai sotto, guida il parziale fino a concretizzare il due a uno. Il quarto sembra dare credito alla possibilità di un rovesciamento degli equilibri ma è una illusione. Il finale di 25 a 16 resta uno dei peggiori parziali raccolti fino a questo momento, in una stagione che dopo aver regalato gioie immense riserva anche l’amarezza a chi è consapevole di poter fare molto meglio.

Coach Alminni, che ha dovuto fare a meno dell’infortunata Laura Biscardi, non va a caccia di alibi: “Se decidessi di dedicare tempo a commentare l’infortunio o l’assenza farei un torto alla squadra. Alle ragazze ho detto che dobbiamo lavorare per riprenderci da questo momento in cui le cose non vanno come desideriamo. E’ la seconda sconfitta di fila ed ora serve una risposta dal campo per costruire la difesa del secondo posto”.

Il capitano della Mandwinery Cerignola, Margaret Altomonte ha evidenziato la spettacolarità delle gare: “Anche quella di oggi è stata una bella prestazione davanti ad un grande pubblico. Siamo contente di aver conquistato punti in casa nostra contro una delle candidate alla vittoria finale”.