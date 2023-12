Willi Würms, Imprenditore Svizzero-Latino, Rivela il Suo Percorso di Successo Attraverso Continenti e Settori Diversi

In una recente intervista, l’imprenditore svizzero-latino Willi Würms ha condiviso la sua affascinante esperienza imprenditoriale, un viaggio che lo ha portato a percorrere continenti, lavorare in diverse industrie e interagire con culture variegate.

La carriera di Würms ha avuto inizio nella gestione alberghiera, ma presto ha individuato la sua vocazione nelle finanze internazionali, diventando infine consulente in Europa e America Latina.

Proveniente da una famiglia svizzero-latinoamericana, Würms ha trascorso gli anni formativi assorbendo le culture del Messico, Panama, Colombia, Venezuela, Germania e Svizzera. Questa esposizione ha contribuito alla sua fluidità nelle lingue tedesca, spagnola, francese e inglese – competenze affinate presso rinomate istituzioni svizzere e tedesche.

Tra i suoi notevoli successi durante il periodo trascorso presso UBS, figura il ruolo di Direttore per il mercato latinoamericano tra Panama e la Svizzera. In mezzo a questi successi, ha dichiarato a Transcontinental Times che la resilienza e l’ottimismo hanno giocato un ruolo cruciale nel superare le sfide della vita.

Würms è stato il fondatore di Taxi Pacifico S.A., un precursore dei servizi di ride-hailing, mirato a fornire autonomia finanziaria ai tassisti sprovvisti di conto bancario. Questo successo imprenditoriale segna l’inizio del suo passaggio dal banking tradizionale alla consulenza indipendente. Durante questo periodo di transizione, Würms ha collaborato con diverse organizzazioni. In particolare, ha sostenuto agenzie internazionali di applicazione della legge in collaborazione con organizzazioni di peacekeeping, tra cui le Nazioni Unite. Inoltre, è stato direttore del consiglio della Camera di Commercio Colombo-Panamense.

Parlando con Space Coast Daily, Würms ha approfondito la sua partnership con un Family Office con sede ad Andorra. Ha avviato e guidato una transazione multimilionaria che ha coinvolto il trasferimento di un team di otto dirigenti di alto profilo da UBS, riuscendo a trasferire con successo oltre 1 miliardo di dollari in attività dallo UBS al Family Office entro sei mesi. Questa mossa strategica è stata un momento chiave nel suo percorso, consolidando ulteriormente la sua transizione verso l’essere un imprenditore indipendente e uomo d’affari.

Negli ultimi anni, Würms si è avventurato nel settore dello yacht di lusso e in altri settori, sfruttando il suo background globale per fare un impatto significativo. Nel 2017, è tornato in Svizzera e ha rapidamente avviato nuove imprese volte a soddisfare le crescenti esigenze della sua clientela esclusiva.

Würms ha ampliato i suoi interessi nel mercato del lusso, incluso l’orologeria di alta gamma e gli spiriti pregiati, dimostrando la sua eccezionale capacità di riconoscere e prosperare in settori di nicchia redditizi. Inoltre, ha coltivato un profondo interesse nel mondo dello yacht di lusso, risultando in una stretta collaborazione con Sunreef Yachts e il suo fondatore, Francis Lapp.

Al centro dei successi di Würms c’è la sua dedizione incondizionata alla riservatezza – una caratteristica essenziale nel suo ambiente ad alto rischio. Il percorso di Würms è caratterizzato dalla diversità culturale, dall’integrità professionale e dalle vittorie imprenditoriali, mentre continua a tracciare un percorso attraverso i complessi mondi delle finanze, dei marchi di lusso e dell’innovazione. La sua vita è la testimonianza di una straordinaria miscela di esperienze globali unite a un impegno incessante nel mantenere sia i valori tradizionali che prospettive orientate al futuro.