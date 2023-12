Al centro direzionale di Napoli arriva l’Igloo Christmas Village

La magia del Natale arriva, dal 15 al 23 dicembre, al centro direzionale di Napoli con l’Igloo Christmas Village, che propone al pubblico mercatini con prodotti di artigianato e tipicità gastronomiche, spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimento per grandi e piccini.

Il villaggio incantato, con i suoi stand di specialità da tutte le regioni italiane, dalla pasticceria siciliana al caciocavallo impiccato, dal cioccolato ai liquori, a tantissimi oggetti realizzati da artigiani, ospiterà anche un fitto calendario di appuntamenti per accogliere il pubblico.

Si parte il 15 dicembre, dalle ore 10 alle 20, con il teatro dei burattini di Antonino Mercurio che sarà disponibile anche il giorno successivo. Dalle ore 18, invece, spazio allo show con le bolle di sapone “Scatto Matto”. L’indomani, dalle ore 10.30 alle 14, con replica il 18 dicembre dalle ore 16 alle 20, il Bonsai Clown, son di magia e cabaret. Sempre il 16 dicembre, dalle ore 17, è in programma lo spettacolo di Zeno Sputafuoco.

Il 17 dicembre dalle ore 17 alle 20, ci sarà la musica coinvolgente della Takaboom Street Band. Il 19 dicembre, lo show “magia is still alive” del Mago Ralgos, alle ore 17 alle 20. Il 20 dicembre, dalle ore 17 alle 19, il Pollastro Show Xmas, con momenti di giocoliera, equilibrismo e fuoco. Il 22 dicembre, a partire dalle ore 18.30, il Mister Bubble Show.

Tutti i giorni, dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 20, si potrà inoltre assistere al grande show con il presepe virtuale “Nativity Experience” in 3D, godere lo spettacolo dell’aurora boreale e conquistare dolci sorprese, in compagnia di Babbo Natale e degli elfi, in collaborazione con Zebby Animation. Un evento unico, vissuto non da semplici spettatori ma da protagonisti, fondendo la tecnologia immersiva con la tradizione dell’antica arte presepiale partenopea.

La manifestazione è organizzata dall’associazione D2 Eventi, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli.

Il programma completo è disponibile sulle pagine Facebook, Instagram e Tik Tok di Igloo Christmas Village.