In occasione della presentazione in conferenza stampa del position paper del Technology Forum Campania, piattaforma di discussione e confronto realizzata da Regione Campania e The European House–Ambrosetti, il governatore De Luca ha acceso i riflettori su problematiche riguardanti più fronti: i 3 miliardi di euro di cui la Campania sarebbe stata derubata negli ultimi 10 anni; le modifiche del Pnrr glorificate dal Governo Meloni; lo scenario di declino che contraddistingue la situazione presente del nostro paese.

Campania, il governatore Vincenzo De Luca contro il Governo

L’occasione è offerta dalla polemica – definita dal governatore “sgangherata” – insorta sui dati Agenas sulla mobilità passiva nella sanità campana, che ad oggi ammonta a 200 milioni: “è vero che ci sono 200 milioni di mobilità passiva, ma fino a qualche anno fa erano 250, quindi stiamo riducendo” assicura De Luca, che continua, denunciando la penuria di personale sanitario e di risorse ospedaliere: “la Campania con quanto personale sanitario lavora? Con 10mila dipendenti in meno rispetto alla media nazionale. E con quante risorse lavora in relazione al riparto del fondo sanitario nazionale?

Con 40 euro pro capite in meno rispetto alla media nazionale. […] Ancora oggi siamo la Regione che ha il trasferimento più basso di risorse sanitarie in Italia. Noi stiamo combattendo a mani nude e questo dovrebbe spingere ad avere una valutazione corretta della situazione attuale, e una lettura storica dello sforzo che abbiamo fatto. Oggi siamo la Regione che ha tutte le sue strutture sanitarie con bilanci attivi, diversamente dalle regioni del Centro e di qualcuna del Nord”.

“Siamo stati ‘derubati’ di 3 miliardi di euro in 10 anni”

Polemizzando sulla glorificazione del Governo sull’approvazione da parte dell’UE delle modifiche del Pnrr: “Hanno approvato il fatto che abbiamo ridotto gli investimenti, molti li abbiamo spostati per far finta che siamo nei parametri. Rimane il dato di una polverizzazione della spesa e una non incidenza sui settori strategici”.

De Luca ha presentato un’idea diversa di piano di rinascita, che avrebbe dovuto significare importanti investimenti nella ricerca scientifica, nelle università nella formazione: “Tutto questo non c’è. – ha dichiarato il governatore – Un investimento straordinario in alcuni punti strutturali di debolezza dell’Italia, sistemi idrici, grandi infrastrutture, piattaforme logistiche, portualità, reti digitali, grandi progetti verticali che potevano far fare un salto al nostro paese. Abbiamo invece 5700 stazioni appaltanti, queste cose accadono per errori dei Governi precedenti ma l’attuale Governo ci sta mettendo del suo per peggiorare ancora di più la situazione”.

Catastrofico lo scenario prospettato dal presidente che ha ricordato che “noi abbiamo dei dati che segnalano un paese in declino: crisi demografica, perdita dei giovani, soprattutto laureati; rimaniamo il Paese più indietro sulla percentuale di laureati rispetto alla popolazione; rimaniamo il Paese con la maggiore popolazione di Neet”.

Anna Rega