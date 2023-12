Nella serata di domenica, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi di via Carriera Grande per un furto perpetrato poco presso un esercizio commerciale.

Napoli, borgo Sant’Antonio Abate: inseguito dopo una rapina, arrestato 31enne

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, in via Cesare Rosaroll, sono stati avvicinati da un uomo che indicato un soggetto individuandolo come colui che poco prima aveva fatto ingresso nel suo esercizio commerciale ed aveva asportato il registratore di cassa per poi aggredirlo fisicamente.

Gli operatori hanno raggiunto l’indagato che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato.

Pertanto, il 31enne del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina.