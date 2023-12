Napoli- Braga: vincere in Champions per salvare la stagione!

Agli azzurri in campo tra poche ore, potrebbe essere sufficiente anche una sconfitta con un solo gol di scarto per accedere ai sorteggi della fase a eliminazione diretta

A settembre sembrava impensabile ed invece poco prima della sosta natalizia il Napoli è già praticamente fuori della lotta scudetto. Certamente ripetere il successo della passata stagione era difficile, ma nei fatti quella del Napoli è stata la difesa del titolo più breve degli ultimi anni. Juventus e Inter hanno strappato dal petto degli azzurri il tricolore e verosimilmente se lo contenderanno fino alla fine.

Campionato compromesso, Champions obiettivo importante anche ecnomicamente

Situazione in campionato per nulla rosea per un Napoli attualmente relegato al sesto posto in classifica, sopravanzato da una Roma altalenante e dallo stratosferico Bologna di Thiago Motta (allenatore accostato nell’estate scorsa proprio al Napoli). L’atmosfera in casa Napoli è certamente negativa, gli azzurri vengono da tre sconfitte di file.

La partita contro il Braga diventa a questo punto della stagione di fondamentale importanza, non ci si può permettere un passo falso, poiché ciò significherebbe una rovina non solo in termini sportivi, ma anche economici.

La partita contro il Braga ha un valore economico altissimo, il passaggio del turno vale oltre 60 milioni di euro, inoltre, la probabile uscita di scena del Milan concede al Napoli la reale possibilità di qualificarsi per il prossimo e nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Ecco, per questi motivi vincere contro il Braga diventa assolutamente imperativo, non solo per il presente e cioè per rilanciare emotivamente la squadra e i tifosi, ma soprattutto per il futuro.

Come il Napoli passa il turno? Basta anche una sconfitta con un gol di scarto, ma vincere è l’obiettivo primario

Agli azzurri in campo al Maradona alle 21, tra poche ore, potrebbe essere sufficiente anche una sconfitta con un solo gol di scarto per accedere ai sorteggi della fase a eliminazione diretta. In caso di arrivo a pari punti, infatti, il Napoli prevale sul Braga in virtù del 2° dei 10 criteri individuati dalla Uefa per tracciare la graduatoria esatta del girone in situazioni del genere: la migliore differenza reti complessiva.

Sulle scelte di formazione, ci sono pochi dubbi per Mazzarri, Natan agirà da terzino sinistro, anche se Zanoli scalpita per un posto da titolare, Zielinski ha recuperato e partirà titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Serdar, Paulo Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, André Horta; Pizzi, Ricardo Horta, Bruma; Banza.

Allenatore: Artur Jorge.

Michele Mercurio