“Un nuovo Istituto Superiore sarà ospitato a Sant’Antonio Abate, dove i ragazzi da gennaio potranno scegliere di iscriversi a tre nuovi e moderni corsi. E l’offerta scolastica sarà davvero completa, grazie a laboratori didattici e attività pratiche”. Ad annunciarlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate. La nuova scuola superiore sarà ospitata nei locali di via Cesano, dove sorgerà la succursale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Pollione Vitruvio” di Castellammare di Stabia.

Nuova scuola superiore a Sant’Antonio Abate

Dal prossimo anno scolastico, a Sant’Antonio Abate i ragazzi avranno la possibilità di formarsi in tre nuovi corsi di studi: Costruzioni, Ambiente e Territorio, che fornisce competenze nelle costruzioni, ambiente, progettazione e gestione di opere e immobili, rispettando le normative; Turismo, con focus su competenze nel settore delle imprese turistiche e conoscenze su macroeconomia, normativa civilistica e fiscale, sistemi aziendali; Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, per operare nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, con attenzione alla qualità e sostenibilità ambientale.

Ok ai corsi in Turismo, Ambiente e Agraria

“A partire dal mese di gennaio – spiega Ilaria Abagnale – gli studenti avranno diverse alternative di percorsi formativi, che si aggiungono alle già esistenti offerte di Liceo Scientifico, Scienze Umane e Scienze Applicate, i corsi che Sant’Antonio Abate ospita in via Casa Aniello come succursale del Liceo “E. Pascal” di Pompei. Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Angela Cioffi, la nuova convenzione con il “M.P. Vitruvio” trasforma di fatto la scuola in via Cesano in una succursale, con laboratori all’avanguardia già presenti e utilizzabili. Inoltre, lo spazio esterno alla scuola sarà trasformato in un’area di coltivazione diretta, dove gli studenti potranno imparare e praticare tecniche agricole, contribuendo allo stesso tempo al verde cittadino”.

“Questo traguardo – conclude Ilaria Abagnale – apre le porte a centinaia di giovani pronti a inserirsi nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi. Nuove strade anche per l’apprendimento pratico e l’esperienza sul campo, partendo dalla scuola che rappresenta un’opportunità unica per il futuro dei ragazzi, che restano sempre al centro del nostro impegno amministrativo”.