Una delegazione di amministratori, cittadini e agricoltori di Pimonte protagonisti al Villaggio Coldiretti a Napoli. Un’iniziativa promossa dal Comune di Pimonte, insieme a Coldiretti Napoli, e dedicata al mondo agricolo e rurale, dove si è potuto degustare i piatti tipici della cucina italiana, realizzati con i prodotti della terra a chilometri zero. A rappresentare l’Ente pimontese c’erano il presidente del consiglio comunale Pasquale Somma e l’assessore all’Agricoltura Annalisa Starace.

Pimonte protagonista al Villaggio Coldiretti a Napoli

“È stata una giornata molto proficua e interessante – affermano – anche dal punto di vista del confronto e dell’innovazione. Infatti i nostri agricoltori e le nostre aziende agricole hanno avuto la possibilità di scambiare informazioni e contatti con diverse aziende e imprenditori del settore, provenienti da tutta Italia. Ringraziamo Coldiretti nella persona di Luciano Scala per la premura che ha avuto nei confronti di tutti i cittadini pimontesi coinvolti e dell’amministrazione comunale presente”.

“Confronto e innovazione, giornata proficua e interessante”

L’evento si è svolto a Napoli, su ventitrè mila metri quadri di piazza Municipio che hann accolto oltre 200 stand, di cui 100 con prodotti tipici della terra e altre specialità, non solo legate al Natale, dalla Campania e dalle altre regioni italiane. Non solo un grande mercato a chilometro zero: famiglie e visitatori sono entrate in contatto con il mondo agricolo e rurale anche attraverso laboratori per imparare a fare l’orto, preparare la mozzarella o impastare il pane, oppure, ancora, per vedere dal vivo cavalli, asini, buoi e altri animali della fattoria.

Francesco Fusco