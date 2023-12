Per l’ultimo incontro dell’anno, l’Associazione Internazionale ‘Amici di Pompei ETS’, venerdì 15 dicembre, ore 17, presso l’Auditorium degli scavi di Pompei ospita la conferenza “Civita Giuliana: dall’indagine della Procura alla mostra L’Altra Pompei”. A raccontare delle ultime scoperte dell’area extraurbana dell’antica città saranno il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel insieme al dott. Nunzio Fragliasso, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

La campagna di scavo della villa di Civita Giuliana, sita in un’area a circa 700 m a nord-ovest delle mura dell’antica città sotterrata dalla furia del Vesuvio del 79 d.C., nasce dalla sinergia, necessaria per fermare scavi clandestini e tutelare il patrimonio archeologico nazionale, tra il Parco Archeologico e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Lo scavo, di particolare interesse, ha portato alla luce diverse meraviglie, tra cui non solo il ricco carro nuziale, ora esposto nell’Antiquarium di Boscoreale, ma anche letti, mobilia, e oggetti che raccontano le condizioni di vita dei più umili, come è emerso dalla “stanza degli schiavi”.

Tali scoperte sono tra le protagoniste della mostra “L’Altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio” curata dal direttore Gabriel Zuchtriegel e dal funzionario archeologo Silvia Martina Bertesago, che si inaugura nella Palestra Grande di Pompei proprio il 15 dicembre ed ha come obiettivo dare voce alle storie degli ‘ultimi’ dell’antica città.

“Siamo molto contenti – afferma Antonio Varone, presidente dell’Associazione Internazionale ‘Amici di Pompei ETS’ – che nell’evento di dicembre dell’Associazione, in cui faremo anche gli auguri per il nuovo anno, abbiamo l’occasione di ospitare un incontro sulle ultime scoperte di Civita Giuliana. La possibilità di ascoltare direttamente dal direttore Zuchtriegel e dal procuratore Fragliasso la storia di questo scavo. proprio nello stesso giorno dell’inaugurazione della mostra L’altra Pompei, dà forza alla ‘mission’ dell’Associazione come ‘strumento’ per la divulgazione della conoscenza dell’antica realtà pompeiana”.