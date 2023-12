Si chiude con Pimonte e i Monti Lattari sul podio la Ginnastica in Festa Winter Edition 2023: il successo dell'atleta Marta Fortunato

Si chiude con Pimonte e i Monti Lattari sul podio la Ginnastica in Festa Winter Edition 2023, manifestazione sportiva della Fgi (Federazione Ginnastica d’Italia), svoltasi a Rimini. Il terzo posto è stato conquistato da Marta Fortunato, nella categoria LB3 Duo, in rappresentanza del centro di ginnastica artistica Gymnasya di Pompei. La giovane atleta pimontese è riuscita ad ottenere un importante risultato, insieme a Martina Somma che ha ottenuto a sua volta un buon piazzamento in classifica.

La kermesse si è svolta nei sei padiglioni di quella che è conosciuta come la Fiera di Rimini. Si sono cimentati oltre 9mila atleti, in rappresentanza di 471 società appartenenti a tutte le regioni italiane. Considerato uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana, si è svolto in quattro giorni di gare di livello silver e serie D delle specialità di ginnastica artistica femminile e maschile, ritmica, campionato italiano e Coppa Italia di Parkour.

Il successo dell’atleta Marta Fortunato

Le ginnaste in gara per la società pompeiana hanno partecipato alle competizioni conquistando il podio in varie categorie: LE3 Volteggio, bronzo per Carmen Carbone e oro per Miriam Romano; categoria LE3 classifica generale: bronzo per Miriam Romano. Categoria LC Duo: bronzo per Marika Cirillo e Salvatore Syria; categoria LBA sincro: argento per Marika Cirillo e Salvatore Syria. Infine categoria LB3 Duo: bronzo per Marta Fortunato e M.Diletta Fortunato, categoria LE3 Duo: argento per Miriam Roman e Carmen Carbone.

Francesco Fusco