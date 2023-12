Pollena Trocchia, partiti i laboratori Socio-educativi nelle scuole del territorio

Tappeto rosso, casetta e trono di Babbo Natale, buca per le letterine, archi di Natale e vari personaggi natalizi gonfiabili, ma anche musica con impianto audio e microfoni, pop-corn e zucchero filato. Ecco come il plesso Musci dell’Istituto comprensivo Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia stamattina è stato trasformato in virtù dei laboratori socio-educativi e creativi messi in programma dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dei servizi socio-educativi territoriali destinati ai minori.

Dopo l’avvio a Musci, questa mattina, le attività proseguiranno al plesso Viviani (domani), dalle Suore Compassioniste (venerdì 15), al plesso San Gennariello (lunedì 18), al Tartaglia (martedì 19), presso le Suore degli Angeli (mercoledì 20), al plesso Fusco (giovedì 21) e al plesso Vigna (venerdì 22 dicembre). «Abbiamo voluto portare queste attività nelle scuole e non nelle piazze perché in questo modo è più facile coinvolgere tutti i ragazzi del territorio, senza gravare organizzativamente sui genitori in orari extrascolastici. Sempre in questa stessa ottica abbiamo voluto coinvolgere non solo le scuole statali ma anche gli istituti parificati presenti sul nostro territorio.

Partiti i laboratori Socio-educativi nelle scuole del territorio

È un’iniziativa volta al potenziamento del benessere psicofisico dei minori, condotta in maniera professionale e che rappresenta anche l’occasione giusta per scambiarsi gli auguri di Natale, auguri che vogliamo porgere a tutto il mondo scolastico e all’intera comunità cittadina» ha detto l’assessore alle politiche sociali Carmen Filosa. «La programmazione dei servizi socio-educativi e i laboratori creativi per minori coinvolgeranno tutti i plessi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale in queste ultime due settimane di scuola prima delle festività natalizie. Per l’occasione, nelle prime due ore saranno realizzati laboratori ludico-ricreativi a cui faranno seguito giochi di gruppo condotti da operatori qualificati mentre l’ultima ora sarà dedicata all’animazione dei minori in vista delle festività natalizie.

Ringraziamo le scuole e il personale tutto per la consueta disponibilità» ha aggiunto Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione. «Come già accaduto negli scorsi anni, a testimonianza dell’attenzione sempre viva di questa Amministrazione comunale nei confronti dei minori, della loro crescita sana e del superamento di criticità e disagi che gravano su di loro, abbiamo voluto promuovere, a pochi giorni dal Natale, l’allestimento di aree socio-educative e laboratoriali ad hoc, capaci però di non tralasciare l’aspetto ludico e tematico particolarmente sentito in questo momento dell’anno» ha concluso il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.