Serie C, 3-1 per Autouno Volley Napoli in casa contro DP Noleggi AcadmySchoolVolley

Continua la striscia positiva di vittorie per la Serie C di Autouno Volley Napoli, che sale a quota 20 punti in classifica. Vince anche la formazione di GLS Salerno Guiscards che si porta a 21 custodendo la vetta del campionato. Un testa a testa emozionante nel Girone B per le due squadre campane che puntano entrambe all’obiettivo promozione.

Il commento sulla partita

Al termine della partita ha parlato l’allenatrice azzurra Veronica Masella, commentando il match vinto per 3-1 contro DP Noleggi AcademySchoolVolley. «Si è visto che appena siamo leggermente calati, loro sono hanno aumentato l’intensità e sono riusciti anche a prendersi un set qui in casa nostra».

«La partita era difficile, perché affrontavamo una squadra che se oggi avesse preso i tre punti, saliva nelle parti alte della classifica e si rimetteva in gioco. Dunque per noi non era semplice, ma le ragazze sono state concentrate e hanno portato a casa i tre punti. Questo è l’importante». Conclude così l’allenatrice.

Andretti MVP del match

Da sottolineare l’ottima prestazione dell’under Eva Andretti, che ha inciso positivamente sulla gara e sulla conquista dei tre punti. «Sono soddisfatta della mia prestazione e di quella della squadra. Questa partita l’abbiamo preparata al massimo durante gli allenamenti: come diamo tutto e mettiamo grinta in campo durante le partite, così lo facciamo anche in settimana»

«È stata sicuramente una partita combattuta, ma siamo state concentrate ed è questo che ha fatto la differenza e ci ha consentito di vincere questo match». Queste le parole della giovane atleta di Autouno Volley Napoli.