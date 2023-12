Salerno, evasione fiscale: eseguito un sequestro da 34 milioni di euro. Nel mirino delle fiamme gialle il gruppo Attanasio

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di 34 milioni di euro nell’ambito delle indagini sul gruppo imprenditoriale Attanasio. Le indagini, condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno e della compagnia di Battipaglia, sono coordinate dalla Procura di Salerno e hanno portato a un decreto emesso dal gip del Tribunale salernitano.

Salerno, evasione fiscale: eseguito un sequestro da 34 milioni di euro

Il sequestro coinvolge 9 società e 23 persone fisiche legate al cosiddetto Gruppo Attanasio. Con l’ipotesi di reati tributari tra cui dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi e Iva, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto.

Il Gruppo Attanasio è noto per essere guidato dalla società madre “Natana.Doc Spa” attiva principalmente nei servizi di pulizia, facchinaggio e logistica. Le indagini hanno rivelato il beneficio ottenuto dall’imprenditore attraverso la costituzione di diverse cooperative, tutte a lui riconducibili. Queste cooperative sono state utilizzate per eludere gli obblighi fiscali, mai adempiuti, nel periodo dal 2014 al 2020.

Nel mirino delle fiamme gialle il gruppo Attanasio

Secondo l’accusa, confermata dal gip e in attesa di giudizio definitivo, le società coinvolte avrebbero omesso la presentazione di molteplici dichiarazioni fiscali obbligatorie per diversi anni d’imposta. Inoltre, non avrebbero effettuato il versamento delle imposte, per un totale di circa 34 milioni di euro, corrispondente al profitto derivante dai reati.

L’operazione antievasione evidenzia l’importanza delle azioni volte a contrastare comportamenti illeciti nell’ambito fiscale. Le autorità continuano a monitorare attentamente le attività economiche per garantire il rispetto delle leggi tributarie e preservare l’equità nel sistema fiscale.