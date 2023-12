Scoperto un “deposito del falso” nello scorso pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna, hanno notato un uomo uscire da uno stabile con un bustone in spalla; lo stesso, alla vista degli operatori, nel vano tentativo di eludere il controllo di polizia, è rientrato nell’edificio ma è stato raggiunto e bloccato.

Scoperto un “deposito del falso” a Napoli. Sequestrati circa 90 mila pezzi di merce di varia natura

Pertanto gli operatori hanno proseguito nel controllo che è stato esteso in un vano nella disponibilità del soggetto ove hanno rinvenuto 191 televisori di varie marche, diverse schede madri di televisori, circa 80 mila etichette, 200 borse, 50 sacche porta borsa, 30 scatole di scarpe ed 8 mila zip di varie marche di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Arrestato un 48enne senegalese per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi mentre, un suo connazionale di 58 anni, irregolare sul territorio nazionale, sopraggiunto sul posto poco dopo, si è dichiarato dichiarato proprietario di parte della merce presente, è stato denunciato per ricettazione e per inottemperanza ad un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli.