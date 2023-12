Castellammare: il Coro Polifonico San Marco illumina la Chiesa del Gesù con un Concerto Natalizio. Appuntamento il 22 dicembre

Una serata dedicata alla musica e all’arte nello storico scenario della chiesa del Gesù e Maria a Castellammare di Stabia. Si terrà venerdì 22 dicembre, alle ore 19, il concerto “A Christmas Carol” del Coro Polifonico San Marco, diretto dal maestro Andrea Massa, che farà vivere la magia del Natale, regalando emozioni uniche in uno degli spazi sacri più suggestivo della città.

Castellammare: il Coro Polifonico San Marco illumina la Chiesa del Gesù con un Concerto Natalizio

È l’evento ad ingresso libero promosso dai Lions Club Gragnano Valle dei Mulini e Castellammare di Stabia host: sarà un appuntamento culturale di alto livello, che permetterà di ascoltare la musica tra le bellezze della Chiesa, testimone di una storia di quasi quattro secoli, custode di opere d’arte di inestimabile valore. Il repertorio del concerto spazierà dai classici brani natalizi a composizioni che evocano il profondo significato della festività, in un’atmosfera di condivisione e introspezione, per concludersi poi con una sezione più movimentata in stile “Gospel”.

Un invito alla scoperta del patrimonio artistico locale

La Chiesa del Gesù rappresenta il contesto ideale per un concerto che vuole essere anche un invito alla scoperta del patrimonio artistico locale, con la sua navata unica dominata dalla maestosa volta affrescata da Galloppi e l’altare maggiore che accoglie il dipinto della Beata Vergine del Rifugio attribuito a Luca Giordano.

“Il concerto ci permetterà di accendere una luce non solo sulle festività ma anche sulla nostra Chiesa del Gesù. Sarà un viaggio tra le note e l’arte per celebrare insieme il vero spirito del Natale”. Ha detto Arturo D’Apuzzo, presidente del Lions Club branch Gragnano Valle dei Mulini, aggiungendo: “L’evento sarà un’esperienza immersiva che unisce il calore delle melodie natalizie all’eleganza barocca che permea la chiesa, in un dialogo armonioso tra musica e architettura. Un’esperienza da condividere con la famiglia e gli amici, nel segno della tradizione e della riscoperta dei nostri valori culturali”.