È stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Gragnano e la Fondazione Teatro San Carlo, raggiungendo un accordo che consentirà a trecento cittadini over 60 e residenti nel territorio comunale di assistere a tre rappresentazioni teatrali presso il prestigioso Real Teatro San Carlo di Napoli.

L’iniziativa rientra nel progetto “Carta dei Comuni”, ideato dalla Fondazione Teatro San Carlo per offrire ai municipi della Campania la possibilità di regalare ai propri cittadini un servizio culturale e formativo.

Le richieste di partecipazione dovranno essere compilate entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2023. È possibile farlo consegnando la documentazione necessaria e compilando il modulo disponibile al seguente link: https://www.comune.gragnano.na.it/portal/servizi/comunicazioni/1025/pubblica/?fbclid=IwAR3xApeH-FK8PzHRXn7aaP8cKCgJ6I93OpH_g8g6pj46oVSZf5HOMqiV588.

In alternativa, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.gragnano.na.it, allegando la documentazione necessaria. Le tre rappresentazioni alle quali i richiedenti parteciperanno saranno: “Rudolf Nureyev Don Quijote” – 2 gennaio 2024, “Don Giovanni” – 27 febbraio 2024, Concerto di “Marco Armiliato” – 16 marzo 2024.

La convenzione firmata dal Comune conferma ancora una volta la forte impronta culturale che l’amministrazione del sindaco Nello D’Auria intende dare alla città. Il Real Teatro San Carlo rappresenta Napoli nel mondo, e l’accordo siglato dalla gestione comunale di Gragnano offre l’opportunità per la città di ampliare la sua vocazione culturale.

Il sindaco Nello D’Auria ha espresso il suo pieno sostegno all’iniziativa, come evidenziato in un post sulla sua pagina Facebook: “Un’occasione importante per fare cultura e coinvolgere i nostri cittadini in un’iniziativa che consentirà a tanti gragnanesi di assistere agli spettacoli al Teatro San Carlo, culla di arte e cultura”.

