Ladri in casa del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, indagano le forze dell’ordine: il furto durante il Concerto di Natale

Ladri in casa del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio nella serata di ieri: l’incidente si è verificato prima dell’inizio del Concerto di Natale “Pompei per Odessa”, tenutosi presso il Teatro Di Costanzo-Mattiello. La scoperta del furto è stata fatta nel momento in cui il sindaco e la sua famiglia erano fuori casa per partecipare all’evento.

Al momento, non è ancora chiaro cosa esattamente sia stato trafugato dalla residenza del sindaco Lo Sapio, poiché l’inventario è ancora in corso. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i colpevoli e recuperare eventuali oggetti rubati. La polizia municipale e i carabinieri sono al lavoro per raccogliere prove e informazioni utili che possano portare alla risoluzione del caso.

Indagano le forze dell’ordine: il furto durante il Concerto di Natale

Il furto nella casa del sindaco pone l’attenzione sulla sicurezza nella zona e solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione del crimine.