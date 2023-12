Sant’Agnello, inaugurazione del “presepe continuum” sabato 16 Dicembre

Sabato 16 dicembre 2023 sarà ufficialmente presentato e aperto al pubblico il “Presepe Continuum”, nell’ambito del cartellone di eventi del Comune di Sant’Agnello, “ViviAmo il Natale”, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

«Questo sarà un Natale nel segno della tradizione – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore al turismo Marcello Aversa – Siamo orgogliosi di portare a Sant’Agnello un’opera prestigiosa, già esposta anche al Museo Archeologico nazionale di Napoli, dove la devozione popolare incontra l’arte. Ringraziamo l’Associazione Presepistica Napoletana e invitiamo tutti a visitare il presepe scelto come simbolo del Natale 2023 a Sant’Agnello, nello storico locale dell’ex Società operaia di mutuo soccorso».

Alle 17:00 in Sala consiliare dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonino Coppola e dell’Assessore al Turismo Marcello Aversa, interverranno Vincenzo Nicolella, direttore artistico dell’Ass. presepistica napoletana, e Giuseppe Scarpati, funzionario archeologo del Parco archeologico di Pompei.

Alle 18:00 invece ci sarà l’inaugurazione ufficiale presso i locali dell’ex Società operaia di mutuo soccorso dove è allestito il presepe. A seguire in Piazza Matteotti esibizione degli zampognari e degustazione enogastronomica a cura della Pro Loco di Sant’Agnello, in collaborazione con CNA Campania Nord.

Si tratta di un’opera di 18 metri quadrati a tutto tondo in cui le scene e i personaggi canonici del presepe cortese napoletano sono la riproduzione traslata di affreschi, pitture murali, statue e bronzi scelti tra le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. «L’opera – spiega il direttore Vincenzo Nicolella – vuole sottolineare la peculiarità del presepe napoletano di essere un archivio tridimensionale in cui si ritrovano usi, tradizioni, gestualità, arredi, attrezzi, strumenti musicali e non ultimi cibi e razze animali autoctone che dall’antichità si sono conservate fino al XVIII secolo e in alcuni casi fino ad oggi».

Il presepe sarà visitabile dalle 16:30 alle 20:00 nei giorni feriali; dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 nei giorni festivi e prefestivi. La Vigilia e a Natale gli orari varieranno leggermente: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30 il 24 dicembre; dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30 il 25 dicembre.