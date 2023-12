In archivio le 13 giornate del girone di andata che restituiscono l’Amalfi Coast Sambuco in piena lotta per le prime posizioni con i suoi 24 punti in una classifica che continua ad essere molto corta in vetta con 10 punti tra la prima e l’ottava.

Il prossimo sarà l’ultimo impegno in campionato di questo 2023 prima del turno preliminare di Coppa di divisione previsto tra il 22 e il 23 dicembre: i bianco blu se la vedranno con la Virtus Campagna a Tramonti.

Ultima fatica di campionato del 2023 per l’Amalfi Coast Sambuco in trasferta a Casavatore

Sabato 16 dicembre ospiti della Trilem, gli uomini di Mister Ruocco saranno chiamati a confermare l’ottima prestazione di squadra vista nella gara casalinga con la Barrese.

L’appuntamento è alla Palestra De Curtis di Casavatore alle 15.

“Siamo contenti del nostro girone di andata nel quale abbiamo fatto il massimo in casa, dobbiamo ora mettere tutte le nostre forze per migliorare il rendimento in trasferta. – il commento del Mister – Sappiamo che il campo della Trilem è un campo difficile per tutti quindi dobbiamo dare il 110 per cento. Questo è un campionato nel quale non c’è un attimo di pausa e soprattutto nessuna partita è scontata per questo ogni punto è fondamentale”.