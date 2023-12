Una febbrile attesa accompagna il Federal Team Bike a compiere gli ultimi ritocchi alla macchina organizzativa della seconda edizione del Federal Cross in programma domenica 17 dicembre a Migliano di Lauro e che coincide con il gran finale e la proclamazione dei vincitori del Mediterraneo Cross.

Sullo schema collaudato della precedente edizione per garantire un ciclocross spettacolare e di qualità, grazie alla presenza di 221 atleti di 69 team da tutto il Centro-Sud Italia, è stato allestito il tracciato di 2,5 chilometri che si sviluppa in due terreni collegati da una piccola porzione di asfalto e al contempo è stata aumentata la parte sterrata. Ci sono gli ostacoli artificiali e anche due scarpate che richiedono una buona dose di tecnica, completando un percorso nell’insieme molto veloce.

A Migliano di Lauro prende finalmente forma la seconda edizione del Federal Cross

Con il patrocinio del comune di Lauro, l’evento Federal Cross vuole essere anche un momento di promozione del territorio. Il Museo Umberto Nobile, primo uomo al Polo Nord con il dirigibile Norge, i numerosi murales realizzati dai migliori artisti internazionali, il Castello Lancellotti e la Villa Romana Imperiale, completano l’offerta turistica che la gara di Lauro vuole offrire ai partecipanti.

Il programma generale del 17 dicembre prevede alle 7:30 il ritrovo presso il centro sportivo Camp Night e cinque fasce di partenza: la prima alle 10,00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti uomini-donne (30 minuti), la terza alle 11:15 per allievi uomini-donne (30 minuti), la quarta alle 12:00 per juniores, i master di seconda fascia/over 45 e di terza fascia over 54 (40 minuti) e l’ultima alle 13:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).