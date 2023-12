La Juve Stabia impone la legge del Menti e asfalta la Virtus Francavilla 3-0

Venerdì prossimo la Juve Stabia sarà attesa dalla difficile trasferta di Picerno contro la seconda in classifica per difende la sua leadership e il titolo di campione d'inverno

La Juve Stabia gioca da capolista matura e impone ancora una volta la legge del Menti: ennesima vittoria contro gli avversari di turno, i pugliesi della Virtus Francavilla, per 3-0, dimostratisi inconsistenti in tutti i reparti.

I gol sul tabellino sono di Piscopo e Candellone, bomber sugli scudi, e del giovane Folino nel finale, tutti di pregevole fattura, a dimostrazione del gioco corale della squadra di mister Pagliuca. I gialloblù hanno dominato tatticamente e tecnicamente i pugliesi che solo nella ripresa hanno abbozzato una timida reazione dopo l’iniziale svantaggio.

Venerdì prossimo la Juve Stabia sarà attesa dalla difficile trasferta di Picerno contro la seconda in classifica per difende la sua leadership e il titolo di campione d’inverno nell’ultima giornata del girone di andata.

Ancora una volta Thiam termina imbattuto la partita in casa: 0 gol subiti dal portiere stabiese al Menti.

La Juve Stabia si schiera con il 4-3-3 con Bentivegna, Piscopo e Candellone davanti. La Virtus Francavilla risponde con il 4-3-1-2 con Fornito dietro le punte Artistico e Polidori.

Primo tempo con gli stabiesi sempre pericolosi e in vantaggio

Al 2′ Juve Stabia pericolosa in area avversaria: testa di Candellone in area ma a Bentivegna non riesce il tap in vincente. Poi ci riprova dopo due minuti dal limite e Forte para. La Virtus Francavilla cerca la controffensiva con un bel tiro di Fornito parato da Thiam (20′).

Al 29′ il vantaggio Juve Stabia: cross di Mignanelli da sinistra e testa di Piscopo in area che beffa Forte che esce male. La Juve Stabia tiene il pallino del gioco in mano nel finale di tempo che termina con le Vespe in vantaggio.

Secondo tempo con la Juve Stabia che raddoppia e sul finale fa il tris

Ad inizio ripresa al 4′ gran tiro a giro su punizione di Polidori con palla di un niente fuori. Dopo alti 10 minuti affondo di Leone per Piscopo il cui tiro dal limite centra il palo. Risposta di Polidori sul capovolgimento di fronte (16′), in area stabiese con salvataggio di Thiam.

Poi ancora un susseguirsi di occasioni: al 24’ tiro di Mignanelli dal limite e Forte sventa. Al 28′ Candellone raccoglie un cross in area da destra, ma la sua conclusione è alta sulla traversa.

Al 36′ ripartenza Stabia che sfonda nella difesa ospite con Candellone e con un gran destro trafigge Forte per il 2-0. Nel finale il giovane Folino sigla il tris dopo una grande azione in contropiede. Il finale è pura accademia con il 3-0 in favore dei gialloblù di casa con i fuochi d’artificio sullo sfondo.

I numeri della gara, il Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam 6.5; Baldi 6.5, Bachini 6.5, Bellich 6.5, Mignanelli 7; Romeo 6 (42′ st Folino 7), Leone 7.5 (47′ Gerbo sv), Buglio 6.5 (47′ st Guarracino sv); Bentivegna 6 (23′ Erradi 6), Piscopo 7 (47′ st Rovaglia sv), Candellone 7.

Allenatore: Pagliuca 7.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-1-2): Forte 5.5; Carella 5.5, Lo Duca 5.5 (36′ st Vantaggiato sv), De Marino 5.5, Nicoli 5.5(42′ st Zuppel sv) ; Di Marco 5.5 (22′ st Izzillo 5), Macca 5.5 (22’st Latagliata 5), Biondi 6; Fornito 5.5; Polidori 5.5, Artistico 5.5.

Allenatore: Occhiuzzi 5.

Arbitro: Cherchi di Carbonia 7

Guardalinee: Minafra-Fratello

Marcatori: 29′ pt Piscopo (JS), 36′ st Candellone (JS), 45′ st Folino (JS)

Ammoniti: De Marino (VF)

Note: spettatori circa 2.500. Angoli 5-5. Recupero: 1′ pt- 4′ st.

Osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Juliano, scomparso in settimana.

Domenico Ferraro