Utilizzare la Rete in modo corretto e costruttivo, con la consapevolezza legata anche ai rischi dettati da fenomeni gravi come ad esempio il cyberbullismo. Un progetto di spessore che coinvolge non solo gli alunni di Piano di Sorrento, ma anche e soprattutto famiglie ed educatori. Sensibilizzare è il grande obiettivo del libro “Avanti tutta!”, un progetto che, con passione e determinazione, l’Amministrazione comunale di Piano di Sorrento ha deciso di supportare per favorire la crescita delle nuove generazioni, dei genitori e degli educatori.

Questa iniziativa di grande valore, che vanta anche il patrocinio morale del Comune (Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione), è stata presentata nella mattinata di ieri in due distinti incontri con gli alunni del plesso Michele Massa e con gli alunni del plesso Amalfi e della Scuola paritaria San Michele Arcangelo. Il libro sarà donato agli alunni della città proprio alla vigilia delle festività natalizie.

Piano di Sorrento, utilizzare la Rete in modo corretto, un libro in dono agli alunni della città

Antonella Arnese, Assessore alla Pubblica istruzione, sottolinea: “Il cyberbullismo, il bullismo e tutti i pericoli a cui i ragazzi sono potenzialmente esposti anche attraverso l’utilizzo di Internet rappresentano temi di cruciale importanza, su cui è fondamentale fare sensibilizzazione e incontri anche con le famiglie. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto con incisività già da mesi avviando numerose iniziative anche con esperti e forze dell’ordine all’interno delle scuole cittadine. Il dono, in prossimità del Santo Natale, di questo libro destinato ad alunni della nostra città, è importante anche per famiglie ed educatori. Da avvocato, fa piacere sottolineare che durante questa iniziativa c’è stato spazio anche per valutare gli aspetti legali dettati dall’utilizzo della rete”.

Il Vicesindaco con delega alla Cultura Giovanni Iaccarino ha dichiarato: “L’iniziativa che ci vede in campo come Amministrazione rappresenta un nuovo step in un cammino virtuoso che continua con grande impegno comune. Questa sorta di guida per l’utilizzo corretto di Internet è fondamentale anche perché mira a raggiungere il ruolo delle famiglie e degli educatori, che per i nostri ragazzi rappresentano punti di riferimento e, in tal senso, svolgono una funzione essenziale.

Mi preme sottolineare anche l’assoluta importanza del ruolo dell’Ascom di Piano di Sorrento e degli operatori economici della nostra città che hanno creduto in questa iniziativa e l’hanno sostenuta. Una iniziativa che è potuta divenire realtà grazie alla cruciale partecipazione e disponibilità del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Raffaele Russo e della coordinatrice didattica della scuola paritaria San Michele Arcangelo Monica Mormile, che nella mattinata odierna era rappresentata da Mimma Pollio. A loro va un sentito ringraziamento”.