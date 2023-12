Premio digital news: il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha incontrato Maria Vittoria per parlare del suo sogno di diventare giornalista

Nicastri, presidente Fondazione Aidr: ringrazio il Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo Fontana, per aver espresso il suo desiderio di coinvolgere Maria Vittoria nel Concerto di Natale e dargli l’opportunità di coronare il sogno di diventare giornalista

Nel cuore dell’atmosfera natalizia, un evento straordinario si è tenuto presso la Camera dei deputati, dove il Presidente della Camera, On. Lorenzo Fontana, ha realizzato il sogno di Maria Vittoria, una bambina di 9 anni affetta da SMA e con l’aspirazione di diventare giornalista. Questo momento toccante è avvenuto durante il Concerto di Natale, alla presenza di autorità istituzionali e religiose, insieme a centinaia di studenti.

Il contesto di questo evento significativo si inserisce nel riconoscimento del Premio Nazionale Digital News, recentemente tenutosi a Roma nella sala multimediale del Parlamento e della Commissione Europea. Maria Vittoria, che ha ricevuto il premio speciale digital news alla presenza di volti noti del giornalismo e della comunicazione, ha espresso il desiderio di intervistare personaggi di spicco, un sogno avveratosi grazie all’incontro con il Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo Fontana.

Il presidente Fontana, non potendo partecipare all’edizione 2023 del premio digital news per impegni istituzionali, ha espresso il suo desiderio di coinvolgere Maria Vittoria nel Concerto di Natale. “Queste iniziative incarnano lo spirito e i valori della nostra Fondazione”, ha dichiarato Mauro Nicastri, presidente di Aidr, sottolineando l’importanza di supportare i sogni di giovani come Maria Vittoria”.

Il Concerto di Natale, oltre ad essere stato una celebrazione di gioia e musica con il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano e il Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha rappresentato un momento di incontro e ispirazione. Prima del concerto, il presidente Fontana ha incontrato personalmente Maria Vittoria e i suoi genitori, insieme a una delegazione dell’Ospedale Agostino Gemelli rappresentati dal dott. Eugenio Mercuri e della Fondazione Aidr rappresentata dal presidente Mauro Nicastri.

Nell’occasione, è stata donata al Presidente Fontana una targa simbolo del tour nazionale

“Giovani, Digitalizzazione, Europee2024”, un’iniziativa della Fondazione Aidr in collaborazione con il Parlamento e la Commissione Europea, mirata a promuovere la partecipazione e la conoscenza dell’UE attraverso le tecnologie digitali in vista delle prossime elezioni europee.

“Questo evento non è stato solo una celebrazione del Natale ma anche un simbolo di speranza e ispirazione, dimostrando come i sogni possano diventare realtà attraverso la solidarietà e il supporto della comunità – ha concluso Nicastri”.