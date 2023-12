Il Pompei batte in rimonta la capolista Acerrana e riapre il campionato

Nel big match della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, il Pompei, allenato da Gennaro Scarlato, ha messo sotto in rimonta la capolista Acerrana allo stadio Bellucci. In una partita che ha regalato emozioni sin dai primi minuti, la formazione di Giovanni Sannazzaro sembrava inizialmente destinata a consolidare il suo dominio in vetta, ma il Pompei ha operato una clamorosa rimonta che ha ribaltato le aspettative e riaperto la corsa al primato.

Il Pompei subito in svantaggio su rigore

Il Toro è partito con il piede giusto, ottenendo subito un calcio di rigore per un tocco di mano in area avversaria. Aracri si è presentato dal dischetto e con freddezza ha spiazzato D’Agostino, portando gli ospiti in vantaggio. I padroni di casa hanno reagito prontamente, con Malafronte che ha sfiorato il pareggio con una pericolosa punizione, poi sventata da Rendina.

Il primo tempo è stato caratterizzato da diverse occasioni da entrambe le parti, con il Pompei che ha colpito la traversa con Di Girolamo e De Giorgi che di testa manda la palla di poco a lato. Il pareggio è arrivato poco prima dell’intervallo, quando Malafronte ha appoggiato per Casillo, il cui tiro ravvicinato ha battuto Rendina.

Dopo il pari sul finire di frazione, i secondo tempo si apre subito con i padroni di casa in vantaggio

Al rientro in campo, il Pompei ha compiuto l’impresa ribaltando il punteggio. Malafronte, con un preciso mancino, ha fulminato Rendina e completato la clamorosa rimonta tra le mura amiche. Nonostante i tentativi di replica dell’Acerrana, con De Simone e Guarracino, il Pompei ha difeso con tenacia la propria porta.

Il match è stato caratterizzato da emozioni fino all’ultimo minuto, con una doppia occasione per il Pompei nei minuti finali. Caso Naturale ha impegnato Rendina, mentre Malafronte ha colpito il legno con una spettacolare rovesciata.

Campionato riaperto e Pompei a -4 dall’Acerrana

Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio ha sancito la vittoria del Pompei per 2-1, segnando la nona vittoria nel girone per il club del presidente Mango. La sconfitta ha interrotto l’imbattibilità dei granata dopo quattordici partite, riaprendo la lotta per la leadership in campionato.