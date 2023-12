Il sorteggio degli ottavi di finale della Uefa Champions League ha riservato incontri emozionanti e sfide entusiasmanti per le squadre italiane. L’Inter affronterà l’Atletico Madrid, il Napoli si troverà di fronte al Barcellona, mentre la Lazio dovrà vedersela contro il Bayern Monaco, un avversario particolarmente temibile sulla carta.

Champions League, ottavi di finale: sarà Napoli – Barcellona

Per l’Inter, il confronto con l’Atletico Madrid rappresenta un banco di prova impegnativo. Entrambe le squadre vantano un ricco palmarès e sono abituate a competere ai massimi livelli. Sarà uno scontro di stili e strategie, con i tifosi che si preparano a una partita avvincente.

Il Napoli, invece, dovrà misurarsi con il Barcellona, una delle squadre più prestigiose e temute a livello mondiale. La storia di entrambi i club è ricca di successi, e l’incontro promette spettacolo e emozioni. La magia del calcio europeo si sprigionerà sul terreno di gioco mentre queste due squadre si contenderanno l’accesso ai quarti di finale.

Le gare d’andata si terranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio

La Lazio, sorteggiata contro il Bayern Monaco, si trova di fronte a una delle sfide più difficili. Il club tedesco è noto per la sua forza e solidità, e la Lazio dovrà mettere in campo tutte le proprie risorse per superare questo ostacolo. Sarà un confronto in cui la determinazione e la strategia saranno fondamentali per cercare di ottenere il passaggio del turno.

Gli accoppiamenti completi includono anche altri match interessanti, come il Paris Saint Germain contro la Real Sociedad e il Porto contro l’Arsenal. Le gare d’andata si terranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio, mentre quelle di ritorno sono programmate per il 5, 6, 12 e 13 marzo.