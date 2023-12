Ercolano, da martedì 19 dicembre partono i nuovi servizi di bigliettazione e di accoglienza

Il Parco Archeologico di Ercolano comunica che dal 19 dicembre 2023 parte la trasformazione degli spazi di accoglienza dei visitatori con una rete di customer services capillare.

Il Servizio biglietteria, trasferito temporaneamente in un ufficio mobile, sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 15.30, il sito per l’acquisto dei biglietti on line è https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=6B28C87A-72A3-F118-6B60-018C1FF9AF6B&catalogid=82CD9629-1EFA-01B4-1039-018C68FAB62F

Link per le scuole

https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=F1870231-C58F-E131-3887-018C69024649&catalogid=669BF9FE-1F86-A346-33A8-018C691A99C0

Il Servizio Informazioni (081 0106490) multilingue sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 17.00

Il Bookshop, trasferito temporaneamente in un ufficio mobile, sarà aperto negli orari di apertura del sito.