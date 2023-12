GORI, Pomigliano d’Arco: guasto improvviso previsto per lunedì 18 dicembre 2023

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti