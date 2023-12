A Pomigliano d’Arco il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Castello di Cisterna è intervenuto in via Roma, all’altezza del civico 193, in seguito a segnalazioni di spari contro un condominio.

Pomigliano d’Arco, spari contro un condominio di via Roma

Dai primi riscontri emersi, ignoti hanno aperto il fuoco contro la struttura condominiale, facendo uso di proiettili di calibro 9×21. Fortunatamente, non si segnalano feriti in seguito all’attacco, ma la situazione ha destato comprensibile preoccupazione tra i residenti.

Terrore tra i residenti, indagini in corso da parte dei carabinieri

Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul luogo, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio. Il rinvenimento di diversi bossoli in strada rappresenta un elemento centrale per risalire agli autori dell’atto criminoso. Il calibro 9×21, comune in ambito civile, suggerisce l’utilizzo di un’arma da fuoco di piccolo calibro.

Al momento, le ragioni dietro l’attacco non sono chiare, e le indagini sono in corso per stabilire se si tratti di un gesto isolato o se vi siano motivazioni specifiche legate al condominio o a suoi abitanti.