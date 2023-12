Rosa Riccardi vince il “Torneo Regionale Showdown Campania”

È con grande gioia e orgoglio che il Gruppo Sportivo Dilettantistico Colosimo ha annunciato la vittoria della propria atleta Rosa Riccardi nel “Torneo Regionale Showdown Campania” maschile e femminile a.s. 2023/2024. L’evento si è svolto nel Palazzetto dello Sport di Casalnuovo, con grande competizione e spirito sportivo..

Un inizio di stagione da incorniciare, già ricco di successi per Rosa che l’ha vista partecipare al I° Open Nazionale di Showdown a.s. 2023-24 disputato nella città di Potenza dall’1 al 3 dicembre 2023 aggiudicandosi il secondo posto.

Il team Colosimo è composto dagli atleti: Deborah Scognamiglio, Rosa Riccardi, Nunzio Torre, Sergio Musto e Salvatore Merenda e da tutti gli utenti dell’Istituto Paolo Colosimo che hanno dimostrato un impegno straordinario, abilità eccezionali e una determinazione senza pari durante tutte le fasi del torneo. Dal primo match fino alla finalissima, ogni giocatore ha contribuito in modo significativo ad una straordinaria performance. Dai vertici dell’Istituto è stata espressa la profonda gratitudine a tutti i membri del team per il loro duro lavoro, dedizione e spirito di squadra.

I ringraziare sono andati anche al Delegato Regionale FISPIC Campania Sergio Di Donato e alle società organizzatrici per l’eccellente gestione dell’evento e per aver fornito un palcoscenico così stimolante per la competizione. Gli avversari erano formidabili e la sfida è stata avvincente fino all’ultimo minuto. La qualità della competizione ha reso la vittoria ancora più significativa.

La vittoria di Rosa Riccardi è il risultato di una preparazione intensiva, sacrifici personali e collaborazione senza soluzione di continuità. Rappresenta non solo il successo dell’ atleta, ma anche il sostegno incondizionato degli utenti e del personale dell’Istituto Paolo Colosimo (GESCO e CMP) che con grande professionalità, amore e affetto ha creduto in tutti gli atleti lungo questo fantastico percorso.

“Vorremmo ringrazia tutti – si legge nella nota stampa del Colosimo – e dedicare questa vittoria a tutti coloro che hanno contribuito al nostro successo e a coloro che ci hanno sostenuto in ogni momento. Siamo ansiosi di affrontare nuove sfide e di portare avanti il nostro impegno nel perseguire l’eccellenza nello Showdown”.

Le parole del Presidente del GSD Colosimo, Husam Rawashdeh

“Questa vittoria va al nostro Istituto, ai nostri ragazzi che quotidianamente lottano per affrancarsi e migliorarsi. I nostri “campioni nel buio” ancora una volta ci rendono orgogliosi e ci insegnano che nella vita si può anche cadere ma che bisogna sempre rialzarsi e dare il meglio di sé. A nome loro, dei tecnici e di tutti i dirigenti ringrazio quindi la Regione Campania, i gestori dei servizi Gesco e il Centro Medicina Psicosomatica, la SAUIE, il Presidente del CIP regionale Carmine Mellone, la FISPIC, il CONI provinciale e tutte le persone che ci sostengono. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo trionfo”.