Valeria Altobelli a Somma Vesuviana

Rosalinda Perna – Asessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Abbiamo voluto un calendario che valorizzasse le eccellenze anche artistiche del territorio sommese. Ieri sera sul palco, abbiamo ammirato Dario De Falco, anni 27 che canterà a Casa Sanremo al prossimo Festival. Vogliamo far conoscere i sommesi ai sommesi e il patrimonio culturale sia ai sommesi che ai non sommesi.

Tutti giorni apertura, dalle ore 16, alle ore 19, del Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno. Ben 4 saranno gli spettacoli al Teatro Summarte. Tutti gli ingressi saranno gratuiti. Il 2 Gennaio lo spettacolo della cantante Valeria Altobelli. Anche la CNN, grande network televisivo mondiale, l’ha menzionata per la sua arte. Il 27 Dicembre arriveranno i Solisti del San Carlo con omaggio a Enrico Caruso con un grande concerto alla chiesa di San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele III”.

Ed intanto sono stati ben 1800 i pasti consumati durante l’evento ViViamo Somma, organizzato da AICAST in collaborazione con il Comune.

Durante ViViamo Somma, si sono tenute esposizioni pittoriche di artisti sommesi, ma ha riscosso consenso anche lom street – food locale con caldarroste, prodotti locali, caseari, pizza al forno per strada, polpette napoletane. Tutto con i commercianti esclusivamente sommesi. Sommesi erano anche i musicisti che hanno dato vita ad un concerto itinerante. Il tutto accompagnato da giochi di luce e anche da musica dj

“Tutto il nostro calendario di eventi natalizi tende a valorizzare soprattutto il territorio, le eccellenze del territorio. Nel concerto svoltosi, ieri sera in Piazza Vittorio Emanuele III abbiamo ascoltato e visto l’esibizione di Dario De Falco, anni 27 che con un suo brano inedito sarà a Casa Sanremo al prossimo Festival di Sanremo. Lo stesso evento ViViamo Somma, organizzato dall’associazione di commercianti AICAST, ha visto protagonisti i prodotti gastronomici locali ,ma anche gli artisti locali, i pittori locali, musicisti locali. L’obiettivo è di far conoscere i sommesi anche agli stessi sommesi. Allo stesso tempo abbiamo messo in campo eventi in grado di favorire la socialità, ma allo stesso tempo di far conoscere il patrimonio culturale anche ai sommesi.

Valeria Altobelli a Somma Vesuviana

E’ stata inaugurata la mostra personale dell’artista ucraina Taya Vysochanska e la si potrà ammirare tutti i giorni nel meraviglioso Castello di Lucrezia D’Alagno. Un Castello risalente al 1458 che ha una grande storia. Il 6 Gennaio, dalle ore 9 e 30, tutte le famiglie potranno godere di una giornata davvero bella. Ci sarà il Villaggio della Befana con calze per tutti.

Anche il Villaggio della Befana sarà al Castello di Lucrezia D’Alagno. Il 23 Dicembre, in Piazza Vittorio Emanuele III, dalle ore 9 e 30 alle ore 13 e 30, arriverà il LuDoBus. Si tratta di un’esperienza straordinaria per le famiglie, per i bambini che potranno partecipare ad attività laboratoriali all’aperto e cimentarsi con giochi formativi, innovativi ed ecologici.

Il LuDoBus sarà anche il 27 Dicembre, nella piuazza di Santa Maria del Pozzo, dalle ore 16 alle ore 20 e il 4 Gennaio in Parco Europa, dalle ore 17 alle ore 20. Ma il 23 Dicembre sarà un’intera giornata per la Famiglia. Dalle ore 9 e 30, alle ore 13 e 30 il LuDoBus in Piazza Vittorio Emanuele III, dalle ore 16, alle ore 20 il Christmas Village al Castello di Lucrezia D’Alagno e dalle ore 20 spettacolo in Piazza Vittorio Emanuele III.

Il 27 Dicembre, avremo i Solisti del San Carlo di Napoli con grande concerto in omaggio a Enrico Caruso, nella chiesa di San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele III. Tanti spettacoli al Teatro Summarte, il 2 Gennaio Valeria Altobelli, una grande firma della canzone italiana della quale anche la CNN, il più importante network televisivo al Mondo, ne ha parlato e vorrei anche ricordare che Valeria ha firmato il Festival del Cinema di Roma, proprio di recente. Dunque siamo riusciti a portare a Somma Vesuviana un grande personaggio, conosciuto e apprezzato.

Il 20 Dicembre, sempre al Teatro Summarte, avremo la Ferraris Band in concerto, il 29 Dicembre il gruppo teatrale – Il tentativo – ed ancora il gran finale il 7 Gennaio con uno spettacolo forte quale sarà A Napul Nascett con i Tamurranti World Project. Il 5 Gennaio sera, alle ore 21 e 30, inizierà la Notte della Befana con Aspettando la Befana. In Piazza Vittorio Emanuele gran spettacolo con concerto e musica dj dal vivo con Luca Sepe e Gigi Soriani”. Lo ha affernmato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ed intanto sono stati 1800 i pasti serviti durante l’evento ViViamo Somma, organizzato da AICAST in collaborazione con il Comune. Durante la serata, non sono mancati giochi di luci, street food locale, la Tombola Scostumata. In mattinata il tiro con l’arco e l’esposizione pittorica di artisti sommesi.