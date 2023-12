“Aria di festa”, tre concerti di musica sacra in tre chiese, aspettando il Natale a Torre del Greco

Tre concerti d’autore in tre differenti chiese del territorio per preparare i cittadini di Torre del Greco al Santo Natale. Sarà all’insegna della musica sacra la settimana di avvicinamento al 25 dicembre del cartellone di eventi «Aria di festa» promosso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella attraverso l’ufficio cultura diretto da Gennaro Russo.

Si parte domani mercoledì 20 dicembre (ore 20) all’interno della basilica di Santa Croce, dove l’associazione musicale Jubilate Deo presenterà il suo «Concerto di Natale»: settanta musicisti fra solisti, professori d’orchestra artisti del coro eseguiranno brani di diversi compositori appartenenti a varie epoche in un repertorio che spazierà dalla Russia con Čajkovskij fino alla Spagna e agli Stati Uniti d’America con caratteristiche melodie natalizie per preparare il pubblico alla nascita del Redentore.

Giovedì 21 dicembre (sempre alle 20) sarà la chiesa del Carmine di piazza Luigi Palomba a ospitare «’a Nuvena con Sebastiano Somma». Un’orchestra e tre cantanti eseguiranno brani della tradizione natalizia e introdurranno una «Zingaresca», in cui la Vergine Immacolata si sottopone alla lettura della mano di una zingara che le predice il futuro. Pezzo forte della serata sarà «’o ciaramellaro ‘e Napule» di Raffaele Viviani, l’indimenticato attore e commediografo di Castellammare di Stabia. A chiudere il trittico di appuntamenti della settimana di Natale il concerto dell’orchestra Artemus – venerdì 22 dicembre alle 20 – all’interno della chiesa del Buon Consiglio, a Leopardi.

Lo spettacolo proporrà i più grandi successi musicali dedicati al Natale in un evento che vedrà protagonista l’orchestra in versione pop-sinfonica. Il programma spazierà dai tradizionali canti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, come “Tu scendi dalle Stelle” fino ai grandi successi pop come “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey per accompagnare il pubblico alla magia del Santo Natale.