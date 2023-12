Boom di visite per il Natale di Vico Equense. In quattro ore quasi 400 ingressi per la pista di pattinaggio gratuita

Tra gli eventi natalizi, una menzione particolare merita la pista allestita in Piazza Marconi che in quattro ore ha registrato un’affluenza record e ha visto sorrisi divertiti di bambini, ragazzi e famiglie

Quasi 400 ingressi per il primo giorno di apertura della Pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’Incanto del Natale di Vico Equense ieri ha prodotto una giornata intensa e piena di festa in ogni angolo del centro cittadino.

Tra gli eventi natalizi, una menzione particolare merita la pista allestita in Piazza Marconi che in quattro ore ha registrato un’affluenza record e ha visto sorrisi divertiti di bambini, ragazzi e famiglie. Un’attrazione che, per volontà del sindaco Giuseppe Aiello e dell’Amministrazione Comunale, sarà completamente gratuita, dall’accesso alla pista agli accessori utili all’ingresso.

“E’ stata una giornata intensa e divertente – ha spiegato il sindaco Aiello -. Tra negozi, eventi, allestimenti natalizi, animazioni e luminarie, Vico Equense ha incarnato al meglio lo spirito festivo natalizio. Noi continueremo a lavorare senza sosta per le iniziative ancora in programma. Ringrazio la mia squadra e tutti quelli che quotidianamente lavorano, anche nell’ombra, pur di garantire il regolare svolgimento degli eventi e contribuire al successo di essi. Ci siamo riusciti già l’anno scorso, per la prima volta dopo tantissimo tempo. Adesso è ancora più bello, per un Natale indimenticabile, in tutto il paese”.

La pista resterà aperta fino al 7 gennaio tutti i giorni, giorni feriali dalle ore 15.00 alle 21.00, il sabato la domenica e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00, mentre il 25 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00. E sarà totalmente gratuita per tutti. L’unica raccomandazione è riservata ai minorenni, i quali dovranno essere accompagnati da un genitore.